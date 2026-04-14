Apple n’a encore rien officialisé, mais son arrivée supposée sur le segment des smartphones pliables commence déjà à reconfigurer le marché. Si l’on en croit les analystes d’IDC, le premier iPhone Fold pourrait s’emparer d’une part majeure des ventes mondiales dès sa première année de commercialisation. Pour une catégorie encore marginale, longtemps cantonnée aux passionnés de nouveautés et aux acheteurs les plus technophiles, l’entrée d’Apple pourrait donc agir comme un véritable accélérateur.

Un marché du pliable encore restreint… mais transformé par Apple ?

Jusqu’ici, les smartphones pliables n’ont jamais vraiment quitté leur statut de niche. Malgré les efforts de Samsung, Huawei et de plusieurs marques chinoises, le segment reste limité en volume et freiné par des prix élevés, ainsi que les interrogations du public sur la solidité dans le temps de ce type d’appareil. L’arrivée d’Apple pourrait changer cette perception, non pas en démocratisant le smartphone pliable (l’iPhone Fold sera cher) mais en créant une catégorie de produits rassurants et désirables.

Les estimations évoquent une part de marché supérieure à 22 % pour l’iPhone Fold dès sa première année, avec un pourcentage encore plus fort en valeur. Apple viserait clairement l’ultra-premium, avec un appareil bien plus cher qu’un smartphone classique.

La bataille se jouera sur la charnière, l’épaisseur et la pliure

Si Apple entre sur ce marché, ce ne sera pas pour reproduire simplement ce qui existe déjà. Tout indique que la firme cherche à résoudre les défauts les plus visibles des pliables actuels, à commencer par la marque laissée au centre de l’écran, l’épaisseur du châssis une fois replié et la complexité/solidité mécanique de la charnière.

Apple pourrait relancer une catégorie en perte d’élan

Ce qui intéresse l’industrie, au fond, n’est pas seulement le futur appareil lui-même, mais l’effet que ce dernier pourrait produire sur tout l’écosystème. L’entrée d’Apple pousserait les fournisseurs à augmenter leurs capacités, encouragerait les investissements sur les écrans et les charnières, et redonnerait de la visibilité à un segment qui peine à maintenir sa dynamique. Dans cette logique, l’iPhone Fold pourrait être LE choc nécessaire pour booster la supply chain du smartphone pliable.

Reste l’inconnue du prix. L’iPhone pliable ne deviendra pas un produit de masse à court terme, mais ce n’est sans doute pas l’objectif. Apple pourrait chercher avant tout à imposer un nouveau sommet de gamme, à forte marge, capable de redonner de l’élan à une industrie en quête de nouveauté tangible.