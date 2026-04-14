Apple prépare son retour dans le quartier de la Bahnhofstrasse à Zurich. Un permis déposé en février auprès de la ville et consulté par Macprime confirme l’ouverture d’un nouveau magasin au Lintheschergasse 7, à l’angle de l’Usteristrasse, en face du grand magasin Globus. Le document mentionne explicitement un « déménagement de Bahnhofstrasse » et l’identifiant interne Apple « R159 » pour ce site.

Jusqu’à 2 000 m2 sur deux niveaux pour l’Apple Store

Ce n’est pas une surprise pour ceux qui suivaient le dossier. Le magasin actuel au Rennweg 43, ouvert en 2019 après qu’Apple a quitté la Bahnhofstrasse, a toujours été conçu comme une solution temporaire. Son accessibilité limitée, les escaliers et l’ascenseur à l’entrée, et son espace réduit avaient immédiatement alimenté des spéculations sur un déménagement à venir. Apple avait constitué une équipe dédiée à l’identification d’un nouvel emplacement avant que le département construction prenne le relais.

Le rez-de-chaussée commercial s’étend sur 454 m2. Un premier étage qualifié de « Coulisses » dans les documents, probablement à usage de bureaux, ajoute 521 m2. Si les deux niveaux sont dédiés à la vente, la surface totale atteindrait environ 2 000 m2, ce qui placerait le magasin parmi les plus grands Apple Store d’Europe. Le loyer estimé s’élève à 1 500 francs suisses (1 629 euros) par mètre carré et par mois.

Le bâtiment est classé au patrimoine municipal zurichois, ce qui contraint les modifications extérieures. Les travaux se limiteront à une rénovation de façade sur les deux premiers niveaux : nouveaux panneaux métalliques en « aluminium champagne » entre les vitrines, remplacement des encadrements de fenêtres et légère extension de l’entrée pour supprimer l’angle rentrant actuel au profit d’une façade plane. Ce dernier ajout gagne 11 m2 et porte l’emprise totale du bâtiment à 965 m2. Un sous-sol accueillera probablement les stocks.

Le chantier est programmé de début novembre 2026 à début mai 2027, ce qui suggère vers une ouverture à l’été 2027. Ce sera le troisième emplacement d’Apple à Zurich depuis son premier magasin sur la Bahnhofstrasse en mai 2009. Apple travaille par ailleurs sur un nouveau magasin à Genève, dont les permis révèlent une façade entièrement vitrée. L’enseigne exploite actuellement quatre Apple Stores en Suisse : deux à Zurich, un à Bâle, un à Genève.