Comme prévu, Apple Business est désormais disponible. Il s’agit d’une nouvelle plateforme gratuite tout-en-un pensée pour aider les entreprises à gérer leurs appareils, équiper leurs équipes, structurer leur communication et gagner en visibilité auprès des clients. C’est accessible dans plus de 200 pays et régions.

Disponibilité d’Apple Business

Apple Business intègre la gestion des appareils, des outils de communication professionnelle avec nom de domaine personnalisé, des fonctions de distributions d’applications et des leviers de présence dans les services Apple, avec en plus l’arrivée de publicités dans l’application Plans (d’abord aux États-Unis et au Canada cet été).

Apple Business intègre nativement un système de gestion des appareils mobiles (MDM) pour piloter les appareils Apple d’une entreprise depuis une seule interface. Apple met aussi en avant Blueprints, des modèles de configuration permettant de préparer rapidement des appareils avec les bons réglages, les bonnes applications et un déploiement sans manipulation pour les employés.

La plateforme reprend aussi des fonctions auparavant proposées dans Apple Business Essentials aux États-Unis, avec des options de stockage iCloud renforcé et d’assistance via AppleCare+ for Business. Une application compagnon Apple Business permettra aux salariés d’installer des applications de travail, de consulter les coordonnées de collègues et de demander de l’aide en déplacement.

Apple élargit en parallèle la disponibilité d’Apple Business Manager à plus de 200 pays et régions et ajoute plusieurs fonctions d’administration :

Comptes Apple gérés : séparation cryptographique entre données professionnelles et données personnelles sur les appareils ; création automatisée des comptes pour les nouveaux employés via des fournisseurs d’identité comme Google Workspace, Microsoft Entra ID et d’autres.

séparation cryptographique entre données professionnelles et données personnelles sur les appareils ; création automatisée des comptes pour les nouveaux employés via des fournisseurs d’identité comme Google Workspace, Microsoft Entra ID et d’autres. Gestion des employés : création de groupes d’utilisateurs par fonction ou par équipe pour attribuer applications et rôles ; possibilité de créer aussi des rôles personnalisés.

création de groupes d’utilisateurs par fonction ou par équipe pour attribuer applications et rôles ; possibilité de créer aussi des rôles personnalisés. Distribution d’applications : acquisition et distribution d’applications aux employés et aux équipes via l’App Store.

acquisition et distribution d’applications aux employés et aux équipes via l’App Store. API Admin : accès API aux données liées aux appareils, aux utilisateurs, aux journaux d’audit et au service MDM pour simplifier les déploiements à grande échelle.

Il y a d’autres nouveautés au programmes, elles sont détaillées dans cet article.

L’application Apple Business est disponible au téléchargement sur l’App Store pour iPhone, iPad, Mac et Apple Vision.