Apple TV continue d’élargir son offre internationale avec Unconditional, une nouvelle série israélienne dont la première bande-annonce vient d’être dévoilée à quelques semaines du lancement prévu le 8 mai. Après l’excellent Téhéran dans la même veine, Apple TV mise de nouveau sur une série qui prend pour décor les tensions au proche orient.

Un trailer qui installe immédiatement la tension

Le premier trailer d’Unconditional donne le ton sans détour. La série s’ouvre sur une séquence brutale : des vacances entre une mère et sa fille basculent lorsque cette dernière est arrêtée pour possession de drogue. Refusant d’accepter la version officielle des faits, la mère se lance dans une quête désespérée pour la faire libérer, au risque de découvrir une réalité bien plus trouble que ce qu’elle imaginait. Le rythme est nerveux et le casting semble à la hauteur des enjeux. Du tout bon donc à priori.

Liraz Chamami interprète la fille, aux côtés de Talia Lynne Ronn (la mère). La série Unconditional est co-créée par Adam Bizanski et Dana Idisis.

Huit épisodes

La série comptera en tout et pour tout huit épisodes ( ce qui reste un nombre inhabituel pour les séries modernes), les deux premiers étant disponibles dès le 8 mai, avant une diffusion hebdomadaire jusqu’au 19 juin.