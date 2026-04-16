Drame autour du Vision Pro : si l’on en croit plusieurs sources, un épisode de la série immersive Adventure, développée pour Apple Vision Pro, était en cours de tournage lorsqu’un accident aérien fatal s’est produit dans le désert jordanien en 2024. Claire Lomas, une aventurière britannique paraplégique qui participait à cette production, est décédée lors du crash. au moment du crash. Au-delà du drame humain, cette révélation éclaire d’un jour nouveau les conditions de production de certains contenus immersifs conçus pour mettre en valeur le casque d’Apple.

Une production ambitieuse tournée dans des conditions extrêmes

La série Adventure fait partie des projets phares imaginés pour démontrer le potentiel de l’Apple Immersive Video (format 3D à 180 degrés en 8K). Ces vidéos se caractérisent souvent par des contenus et expériences spectaculaires, au plus près de l’action, et dans des environnements rares ou difficiles d’accès. Le projet consacré à Claire Lomas devait notamment mettre en valeur plusieurs paysages emblématiques de Jordanie, dont le Wadi Rum et Petra.

Le coût logistique d’une telle production est élevé : tourner pour un format aussi immersif implique un matériel spécifique, des contraintes lourdes et une recherche constante de plans impressionnants. Lorsque ce type de production se déroule dans des climats exigeants ou dans des zones à risque, le risque est alors grand de franchir certaines lignes rouges en terme de sécurité.

Apple et ses partenaires face aux critiques sur l’organisation des tournages

L’affaire ne s’arrête pas au seul accident. Des témoignages évoquent aussi des préoccupations plus larges sur les conditions de travail autour de la série, faites de journées longues dans des environnements difficiles et des opérations parfois jugées risquées par une partie des équipes. Apple aurait réagi en renforçant ponctuellement la présence de représentants dédiés à la santé et à la sécurité, sans que d’autres « incidents » comparables n’aient été publiquement signalés.

Le Vision Pro confronté à la face cachée de ses contenus premium

Le sujet est particulièrement délicat pour Apple, car la vidéo immersive reste l’un des arguments les plus différenciants du Vision Pro. Ces productions servent à la fois de vitrine technologique, d’outil marketing et d’expérience « signature » pour justifier le positionnement très haut de gamme du casque. Mais cette affaire rappelle que derrière la promesse d’immersion totale se trouvent aussi des tournages complexes, coûteux et potentiellement éprouvants voire dangereux.

Une industrie immersive encore jeune

En filigrane, ce drame pose une question plus large à toute l’industrie des contenus immersifs : jusqu’où faut-il aller pour produire des expériences toujours plus impressionnantes ? Cette triste révélation n’efface en rien l’intérêt technologique du Vision Pro ni la qualité de ses contenus immersifs, mais imposera forcément un regard plus critique sur ce que leur production implique réellement.