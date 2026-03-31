L’Apple Vision Pro continue de se positionner comme une vitrine des formats vidéo les plus spectaculaires, et l’espace pourrait bientôt y occuper une place de choix. Le lancement de la mission Artemis II de la NASA, attendu ce 1er avril 2026 depuis le Kennedy Space Center en Floride, doit en effet être capté en vidéo immersive pour une diffusion ultérieure sur le casque d’Apple. Voilà qui donne à cet événement spatial une dimension supplémentaire, car au-delà de la retransmission classique, il s’agira cette fois de proposer une expérience beaucoup plus immersive, qui placera le spectateur au cœur de l’évènement, comme si il y était (attention au souffle lors du décollage).

Un lancement majeur pour l’Apple Vision Pro

Artemis II constitue une étape déterminante pour la NASA. Cette mission habitée autour de la Lune est en effet celle qui doit projeter des astronautes au-delà de l’orbite terrestre basse, ce qui est une première depuis l’ère Apollo. Prévue sur une durée d’environ dix jours, la mission embarquera un équipage de quatre personnes pour un vol d’essai crucial pour la suite du programme Artemis, sachant que l’objectif ultime reste Artemis IV soit le retour d’astronautes sur la surface de la Lune.

The first round of Artemis cameras are set inside the pad! Just a few more sites remain tomorrow. The energy is building at @NASAKennedy and this crew is ready for adventure! @Blackmagic_News pic.twitter.com/qbPZrQ87gq — Cosmic Perspective (@considercosmos) March 30, 2026

Le fait que ce lancement soit capté pour le Vision Pro en dit long sur l’intérêt croissant des producteurs et des plateformes pour les grands événements scientifiques. Là où une diffusion traditionnelle se « contente » de documenter un décollage, une vidéo immersive promet de restituer l’échelle, le bruit, la tension et la verticalité de l’instant avec une intensité bien supérieure. La « mise en présence » permise par le casque XR d’Apple transforme le spectateur en témoin direct.

Une captation au format Apple Immersive Video

La société Cosmic Perspective, spécialisée dans les expériences audiovisuelles liées à l’exploration spatiale, a indiqué être déjà présente sur place pour filmer le départ d’Artemis II avec une caméra professionnelle BlackMagic compatible avec le format Apple Immersive Video.

Un catalogue de vidéos immersives qui s’étoffe rapidement

Pour Apple, ce type de contenu est d’autant plus important qu’il est un élément différenciant pour le Vision Pro. Le casque XR d’Apple doit en effet montrer qu’il peut offrir des expériences impossibles à reproduire sur un téléviseur ou un smartphone. Une captation immersive d’Artemis II s’inscrit parfaitement dans cette logique, à l’instar de la quarantaine de vidéos immersives déjà disponibles pour le Vision Pro (ce qui est un vrai atout sur la concurrence).