La fidélité des utilisateurs à l’iPhone atteint un nouveau sommet en 2026, confirmant ainsi une dynamique qu’Apple entretient depuis de longues années. D’après une enquête menée aux États-Unis, l’immense majorité des possesseurs d’iPhone comptent rester chez Apple lors de leur prochain renouvellement. Plus révélateur encore, les utilisateurs Android apparaissent nettement plus enclins à changer de camp, signe sans doute que le vaste écosystème iOS apparait plus stable et plus « qualitatif ».

Apple renforce encore son emprise sur sa base installée

Le chiffre le plus frappant est celui de la fidélité à l’iPhone, qui atteint un niveau historiquement élevé : 96,3% des utilisateurs d’iPhone interrogés déclarent vouloir choisir un iPhone comme prochain appareil. Cette progression ne tient pas seulement à l’attachement à la marque, mais à un ensemble de facteurs désormais bien installés : préférence pour iOS, continuité entre les appareils, simplicité d’usage sans oublier un sentiment de confiance dans la gestion de la confidentialité. Apple ne vend plus seulement un smartphone ; la marque verrouile une expérience complète, cohérente et difficile à abandonner une fois adoptée.

Cette fidélité renforcée est d’autant plus notable qu’elle continue d’augmenter à mesure que le marché du smartphone devient plus mature. Là où l’on aurait pu attendre un tassement, Apple parvient au contraire à consolider son socle d’utilisateurs « engagés ».

Les utilisateurs Android restent plus ouverts au changement

En face, la situation n’est pas tout à fait un plébiscite : 13,6% des utilisateurs Android (presque 1 sur 7) envisagent de passer à l’iPhone. Ces données semblent indiquer qu’Apple a encore une marge de manœuvre pour augmenter sa base d’utilisateurs actifs d’iPhone aux US, ce qui n’est probablement plus le cas pour les fabricants Android.

Côté iPhone, le prix est la seule raison… d’aller voir ailleurs

Parmi les rares utilisateurs d’iPhone envisageant un départ, la raison dominante reste le prix. Cela en dit beaucoup sur la situation actuelle du marché : l’écosystème Apple séduit, retient et rassure, mais son coût représente la principale et l’unique faille de cette mécanique de fidélisation.