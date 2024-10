C’est une rengaine que l’on peut souvent lire en commentaires sur les utilisateurs d’iPhone, considérés comme des fanatiques de la marque Apple toujours prêts à acheter le dernier modèle hors de prix. Dans le monde réel, pas celui des « haters » donc, il semble qu’en fait ce soient plutôt les propriétaires de mobiles Android qui succombent à la tentation de la nouveauté. Le CIRP (Consumer Intelligence Research Partners, LLC) un organisme qui publie de nombreux chiffres sur le marché mobile aux Etats-Unis, dévoile un graphe assez édifiant qui indique que sur le marché américain, 57% des mobiles sous Android ont moins de 2 ans, contre seulement 34% du côté de l’iPhone. En d’autres termes, plus de la moitié des utilisateurs Android achètent un nouveau mobile tous les ans (et quelques mois en plus), alors que du côté de l’iPhone, il n’y a qu’un tiers des utilisateurs à se comporter comme des acheteurs compulsifs.

Les chiffres s’inversent pour les catégories d’utilisateurs qui disposent d’un mobile de plus de 2 ou 3 ans. Sur la catégorie « au delà des 3 ans » on trouve le tiers des propriétaires d’iPhone (le pourcentage était de 29% l’an dernier), et à peine le cinquième des utilisateurs de mobiles Android. Alors certes, on pourra toujours arguer que les iPhone sont tellement chers que cela limite les velléités d’achats – ce qui devrait donc être considéré comme positif dans une optique moins consumériste – ou que les mobiles Android accueillent plus rapidement des nouveautés incitant à l’achat, la conclusion reste la même : ce sont bien les utilisateurs de smartphones Android qui succombent le plus à la nouveauté et à la pulsion d’achat, alors même que l’opinion généralement admise affirme l’inverse.