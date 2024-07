C’est peu dire qu’Apple a grandement bénéficié du « switch » des utilisateurs d’Android basculant sur l’iPhone. De fait, en terme de fonctions pures, peu de choses séparent désormais iOS et Android, ce qui facilite encore plus le Switch vers un nouveau système. La stratégie d’Apple s’est avérée payante : le CIRP nous informe en effet qu’au mois de juin 2024, 17% des acheteurs d’iPhone étaient d’anciens utilisateurs d’Android, soit le pourcentage le plus élevé des cinq dernières années ! L’an dernier sur la même période, seulement 10% des nouveaux acheteurs d’iPhone provenaient du petit robot vert.

Ces « switcheurs » privilégieraient cependant les modèles plus anciens. Les ventes des iPhone 15 accuseraient même une baisse par rapport à celles de l’iPhone 14 en 2023, mais cette baisse serait compensée par une augmentation de la demande pour les iPhone 14, iPhone 13 et iPhone SE. D’anciens utilisateurs Android choisissant avant tout des iPhone plus abordables, après tout, c’est assez logique quand on sait que l’offre sur Android est principalement composée de mobiles peu chers. Visiblement, les anciens iPhone gardent des atouts technologiques et logiciels suffisamment attrayants pour qu’un utilisateur Android se laisse tenter (sécurité, interface, finition, etc.).