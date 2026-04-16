Apple a mis en ligne une nouvelle publicité qui concerne l’iPhone 17 Pro. On retrouve plein d’autocollants, mais la publicité sert surtout à mettre en avant le bloc photo qu’Apple appelle le « plateau ».

Des stickers sur le plateau de l’iPhone 17 Pro

La pub se focalise sur le bloc photo de l’iPhone 17 Pro, avec Apple qui montre les trois coloris, à savoir argent, orange cosmique et bleu intense. Il y a ensuite un enchaînement d’autocollants qui sont placés sur le plateau avec différents thèmes à chaque fois. La réclame se termine avec un plan montrant tout l’iPhone 17 Pro de dos et le slogan « Colle ça ici ».

Le plateau photo de l’iPhone 17 Pro s’étend presque sur toute la largeur du smartphone et accueille les trois capteurs principaux à gauche, tandis que le flash et le scanner LiDAR sont déplacés à droite.

Apple présente aussi ce plateau comme un choix fonctionnel, pas seulement esthétique : il libère de l’espace interne pour une batterie plus grande et contribue à une meilleure gestion thermique. Le positionnement des antennes autour de cette zone améliore également la discrétion des lignes d’antenne et, selon Apple, les performances du réseau.

Et pour ceux qui demandent, la musique en fond est BBB de Humming Urban Stereo. Elle est disponible à l’écoute sur Apple Music et les autres plateformes de streaming.