Apple a mis en ligne une nouvelle publicité pour vanter les selfies de groupe avec la caméra frontale des iPhone 17. Apple met ici en avant l’iPhone 17 Pro, mais il est bon de noter que c’est également disponible avec l’iPhone 17 standard (et l’iPhone Air soit dit en passant).

L’iPhone 17 simplifie les selfies de groupe avec la caméra avant

« Découvrez comment la nouvelle caméra frontale de l’iPhone 17 Pro prend des selfies de groupe qui s’agrandissent et pivotent automatiquement à mesure que d’autres personnes entrent dans le cadre. Ainsi, tout le monde peut facilement tenir dans le cadre », indique Apple dans la description de sa publicité.

C’est effectivement l’une des nouveautés. La fonction Cadre centré (Center Stage) garde votre visage centré pendant les appels ou les selfies, en ajustant automatiquement le cadrage lorsque vous bougez ou que des personnes rejoignent le cadre. C’est un système automatique, le cadre s’agrandit tout seul s’il y a des personnes qui se mettent autour de vous.

L’intérêt ici est de ne pas avoir à mettre son iPhone en mode paysage pour que tout le monde puisse entrer dans le cadre. Le simple fait de tenir son iPhone en mode portrait suffit.

Comme dit précédemment, la caméra frontale avec Cadre centré est disponible sur tous les iPhone 18 et iPhone Air. Chacun dispose d’un capteur de 18 mégapixels.

Et pour ceux qui ça intéresse, la musique de la publicité est Party at My House d’Inspector Spacetime. Elle est disponible sur Apple Music et les autres plateformes musicales.