Les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max inaugurent N1, la première puce réseau d’Apple qui regroupe Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread. Ce modèle fait maison propose des avantages, notamment pour l’autonomie.

La puce N1 consomme moins d’énergie

En plus de gérer le Wi-Fi, le Bluetooth et Thread, la puce N1 d’Apple améliore les performances globales et la fiabilité de fonctionnalités telles que le partage de connexion et AirDrop. Mais ça ne s’arrête pas là en réalité.

Tim Millet, vice-président de l’architecture de plateforme chez Apple, a déclaré à CNBC :

Nous sommes en mesure de co-concevoir notre système sur puce (SoC), A19 Pro, avec N1 afin de développer des capacités de gestion de l’énergie qui nous permettent de maintenir le processeur d’application, le grand SoC A19 Pro, principalement en veille pendant que la connectivité sans fil fonctionne. Mais nous pouvons discrètement intégrer des interfaces co-conçues dans N1 qui nous permettent d’effectuer des traitements sur le SoC à très faible consommation d’énergie pour les tâches en arrière-plan. Nous pouvons ainsi, par exemple, permettre à l’appareil de suivre votre position avec une grande précision afin qu’il puisse mieux savoir où vous vous trouvez.

Arun Mathias, vice-président des technologies logicielles sans fil et des écosystèmes, ajoute :

Ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c’est que vos points d’accès Wi-Fi contribuent en fait à la localisation de votre appareil, ce qui vous évite d’utiliser le GPS qui consomme davantage d’énergie. En effectuant cette opération de manière plus transparente en arrière-plan, sans avoir à solliciter autant le processeur d’application, nous pouvons gagner considérablement en efficacité.

Un gain pour l’autonomie avec les puces Apple

Apple a déjà annoncé que ses modems C1 dans l’iPhone 16e et C1X dans l’iPhone Air, qui gèrent la connexion cellulaire (4G, 5G, etc), se veulent meilleurs en consommation d’énergie par rapport aux modems de Qualcomm. Ces derniers ont été utilisés pendant des années dans les iPhone et sont toujours présents dans les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max avec le Snapdragon X80. Les puces d’Apple permettent d’améliorer l’autonomie.

L’histoire est similaire avec la puce réseau N1 qui là encore se veut moins gourmande en énergie que les modèles de Broadcom utilisés jusqu’à présent. Tout cela permet d’avoir des gains au niveau de l’autonomie des iPhone.

Les rumeurs ont déjà indiqué que les iPhone 18 de 2026 devraient abandonner Qualcomm pour le modem C2 d’Apple.