Ce que les rumeurs avaient annoncé est juste : les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ont bien le modem Snapdragon X80 de Qualcomm. C’est lui qui s’occupe des données cellulaires, notamment pour la 4G et la 5G.

Toujours un modem Qualcomm dans les iPhone 17

Des vidéos de démontage confirment la présence du modem Snapdragon X80 dans les iPhone 17 et 17 Pro, il succède ainsi au modem Snapdragon SDX71M que l’on retrouve dans les iPhone 16.

Que propose le Snapdragon X80 ? Le modem de Qualcomm apporte plusieurs nouveautés : il intègre un accélérateur d’intelligence artificielle pour optimiser les débits, la latence, la couverture réseau et la consommation énergétique. Il supporte la 5G Advanced (que les opérateurs français appellent 5G+) avec agrégation jusqu’à six canaux sous les 6 GHz et la 5G millimétrique (mmWave), permettant des débits allant jusqu’à 10 Gb/s en réception et 3,5 Gb/s en émission. Il offre aussi la connectivité satellite pour les communications d’urgence et une meilleure précision de localisation, tout en réduisant la latence et les temps de connexion grâce à l’IA.

Ironiquement, les iPhone 17 et 17 Pro viennent de sortir… mais le Snapdragon X80 est déjà ancien. En effet, Qualcomm a dévoilé le Snapdragon X85 au mois de mars. Qualcomm a affirmé que son nouveau modem 5G va créer un fossé majeur entre les appareils Android haut de gamme (équipés de ce modem) et les iPhone. En d’autres termes, selon Qualcomm, les appareils Android auront des performances 5G bien supérieures à celles des téléphones d’Apple.

Pour sa part, l’iPhone Air dispose du modem C1X d’Apple. Et l’année prochaine, Apple lancera sa puce C2. Pour le coup, les rumeurs disent que les iPhone 18 Pro auront ce modem C2 d’Apple et non une puce de Qualcomm.