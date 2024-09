Les iPhone 16 étant désormais disponibles à l’achat, nous avons le droit aux premiers démontages. Il y a notamment un démontage de l’iPhone 16 Pro par REWA Technolgy qui confirme une rumeur datant de 2023 : Apple propose une nouvelle batterie avec une coque en métal.

Si l’on en croit la fuite de l’année dernière, cela vient améliorer l’efficacité thermique de la batterie, sans incidence notable sur le poids du composant. Apple a simplement indiqué lors de sa keynote du 9 septembre avoir amélioré l’efficacité thermique pour éviter que le smartphone surchauffe. Mais le constructeur n’était pas entré dans les détails techniques.

Le démontage confirme également que l’iPhone 16 Pro dispose d’une batterie de 3 582 mAh, ce qui est conforme à ce qui a été annoncé hier par le régulateur brésilien. Cela représente une hausse de 9,40% par rapport à l’iPhone 15 Pro et ses 3 274 mAh.

Aussi, les languettes adhésives sont toujours présentes sous la batterie de l’iPhone 16 Pro. C’est différent sur les iPhone 16 et 16 Plus. Apple a indiqué que les batteries des iPhone 16 et 16 Plus utilisent un type d’adhésif qui peut être décollé par un courant électrique de faible tension, comme celui d’une pile de 9 V. La batterie peut alors être facilement retirée du smartphone.

La vidéo montre également qu’Apple a modifié certains composants pour les rendre un peu plus compacts, comme la caméra frontale et la carte mère. D’ailleurs, la protection sur la carte mère est plus imposante que celle de l’iPhone 15 Pro. Ça doit aussi aider pour améliorer l’efficacité thermique.

D’autre part, un autre démontage concerne l’iPhone 16 Pro Max et on ne retrouve pas la coque en métal pour la batterie. Il y a toujours la feuille d’aluminium noire, comme les années précédentes.