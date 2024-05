Le leak est à prendre avec des pincettes mais cela pourrait être une bonne nouvelle pour la prochaine gamme d’iPhone 16 Pro/Pro Max. Le leaker @lipilipsi (sans historique) vient de publier une vidéo montrant la batterie en forme de L pour l’iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, une batterie qui afficherait donc une capacité supérieure à celle de la gamme 15 Pro. L’iPhone 16 Pro disposerait d’une batterie de 3 577 mAh et l’iPhone 16 Pro Max d’une batterie de 4 747 mAh, soit un peu au dessus des 3 274 mAh pour l’iPhone 15 Pro et des 4 422 pour l’iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16 pro battery mh3577and iPhone 16 pro max 4747mh https://t.co/vqyUGfwSSX pic.twitter.com/i7JBLUJ7Nl — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) May 29, 2024

Cette augmentation de capacité, si elle se vérifie, s’avère plus plus importante que les pourcentages d’évolution de capacités constatés sur les précédents modèles. Cele ne signifie pas pour autant que les iPhone 16 Pro et Pro Max seront plus autonomes sachant que les fonctions d’IA pourraient nécessiter plus de calcul pour le processeur A18. La source de la vidéo étant inconnue, on se gardera bien d’être trop catégoriques cependant, d’autant que le leaker @lipilipsi a déjà essayé par le passé de faire passer des coques d’iPhone comme preuve du bouton d’action et a partagé de fausses images Photoshop.

Les iPhone 16 Pro et Pro Max seront dévoilés durant le mois de septembre prochain.