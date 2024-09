Plusieurs changements sont rendez-vous avec les iPhone 16 et l’un d’entre eux est le fait que le processus de remplacement de batterie est simplifié. Apple ne l’a pas fait pour vous faire plaisir, mais plutôt pour se conformer à la législation européenne.

Changer la batterie de l’iPhone 16 devient plus simple

Dans son communiqué annonçant les iPhone 16, Apple écrit :

Le design interne de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus a également été repensé pour loger une batterie encore plus volumineuse et dissiper la chaleur, tout en facilitant d’éventuelles interventions sur la batterie.

Cette nouveauté n’est pas vraiment une surprise pour ceux qui ont suivi les rumeurs autour des iPhone 16. En juin, il avait été rapporté qu’Apple allait proposer une nouvelle méthode de remplacement pour la batterie parce que l’Europe obligeait l’entreprise à le faire. L’Union européenne exige des fabricants de smartphones qu’ils veillent à ce que les batteries puissent être remplacées par les utilisateurs à l’aide d’outils facilement accessibles d’ici à juin 2025.

Apple ne rentre pas dans les détails pour le moment, il faudra donc attendre les premiers démontages par iFixit et autres pour vérifier si le remplacement de batterie est réellement plus simple avec les iPhone 16. Mais si l’on se base sur la rumeur de juin, Apple utiliserait un autre type d’adhésif plus facile à retirer. Apple utilise généralement des bandes adhésives pour maintenir la batterie en place et l’adhésif est difficile à enlever. La nouvelle méthode pourrait faire appel à une technologie de décollement de l’adhésif induit par l’électricité.

L’utilisation d’un courant électrique basse tension pour retirer une batterie nécessiterait une batterie encastrée dans du métal, et des images d’une batterie présumée de l’iPhone 16 avec un boîtier métallique ont fuité à la fin de l’année dernière. Le métal autour de la batterie présente l’avantage supplémentaire d’améliorer la régulation thermique. Ces modifications de la batterie interne pourront être confirmées (ou non) avec les démontages des iPhone 16.

Les iPhone 16 Pro pas concernés ?

Il y a un élément à prendre en compte concernant le fait qu’Apple a simplifié le processus pour remplacer la batterie des iPhone 16. Le communiqué de presse pour les iPhone 16 et 16 Plus évoque la nouveauté, mais pas celui pour les iPhone 16 Pro et Pro. Est-ce un oubli ? Ou un choix volontaire ? L’Union européenne a indiqué qu’il peut avoir des exceptions et les iPhone 16 Pro sont potentiellement concernés par l’exemption.

Les exigences de l’Union européenne en matière de batterie pour les smartphones en général sont les suivantes :

Les fixations doivent être fournies ou réutilisables.

Le processus de remplacement doit être réalisable sans outil, avec un jeu d’outils fourni avec le produit ou la pièce de rechange, ou avec des outils de base.

Le processus de remplacement doit pouvoir être réalisé dans un environnement d’utilisation.

Le processus de remplacement doit pouvoir être effectué par un non-initié.

Et celles pour les exceptions :

Les fixations doivent être amovibles, réapprovisionnées ou réutilisables.

Le processus de remplacement doit être réalisable sans outil, avec des outils de base, un ensemble d’outils fournis avec le produit ou la pièce détachée ou des outils disponibles dans le commerce.

Le processus de remplacement doit pouvoir être réalisé dans un atelier.

Le processus de remplacement doit pouvoir être réalisé par un généraliste.

D’autre part, les appareils avec un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP67 qui conservent une capacité de batterie de 83% après 500 charges complètes et de 80% après 1 000 charges n’ont pas besoin d’avoir des batteries facilement remplaçables. Les iPhone 15 d’Apple répondent au critère des 1 000 charges et il est probable que les iPhone 16 sont au même niveau. Mais Apple n’a pas fourni de données sur l’exigence des 500 charges. Il convient de noter que la société doit encore respecter certaines exigences, même si ses iPhone sont conformes à ces exemptions.