Apple dévoile les prix pour réparer les iPhone 16 et il y a une mauvaise nouvelle pour remplacer la batterie des modèles Pro : le prix est en hausse de 24%. Le changement tarifaire est valable en France, aux États-Unis et dans les autres pays.

Que ce soit pour les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ou 15 Pro Max, Apple demande 109 euros pour remplacer la batterie. C’est le même prix pour les iPhone 16 et 16 Plus. Mais pour les iPhone 16 Pro et Pro Max, Apple demande maintenant 135 euros, soit une hausse de 26 euros d’une année sur l’autre. Par contre, c’est offert si vous avez l’assurance AppleCare+.

Fort heureusement, la hausse de prix s’arrête uniquement à la batterie pour les iPhone 16 Pro. Rien ne bouge pour le reste. Ainsi, Apple demande toujours 338,99 euros si l’écran avant de l’iPhone 16 est fissuré. C’est 405 euros pour les iPhone 16 Plus et 16 Pro, mais 489 euros pour l’iPhone 16 Pro Max. Le prix est de 29 euros, qu’importe le modèle, si vous avez l’assurance AppleCare+.

En cas de dommages bien plus importants, Apple demande 659 euros pour l’iPhone 16, 729 euros pour l’iPhone 16 Plus, 799 euros pour l’iPhone 16 Pro et 899 euros pour l’iPhone 16 Pro Max. Si vous avez AppleCare+, ça tombe à 99 euros, qu’importe le modèle.

Apple a lancé vendredi les précommandes pour les iPhone 16. Les premiers modèles seront livrés le 20 septembre, à savoir ce vendredi.