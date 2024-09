En même temps que la publication des tests pour les iPhone 16 et 16 Pro, Apple confirme que la batterie des iPhone 16 et 16 Plus est plus facile à retirer en comparaison avec les modèles de l’an dernier. Cela fait suite à une première annonce il y a quelques jours.

Apple a indiqué à Engadget que les batteries des iPhone 16 et 16 Plus utilisent un type d’adhésif qui peut être décollé par un courant électrique de faible tension, comme celui d’une pile de 9 V. La batterie peut alors être facilement retirée du smartphone, ce nouveau processus étant considéré comme plus facile que les languettes adhésives que l’on trouve sous les batteries de certains modèles précédents d’iPhone.

Mais il y a un mais : cela ne concerne pas les iPhone 16 Pro et Pro Max. Nous nous demandions il y a quelques jours si c’était un oubli d’Apple au niveau de son communiqué de presse ou si c’était volontaire. La bonne réponse est donc la seconde option.

Cette nouveauté pour les iPhone 16 et 16 Plus n’est pas vraiment une surprise pour ceux qui ont suivi les rumeurs autour des iPhone 16. En juin, il avait été rapporté qu’Apple allait proposer une nouvelle méthode de remplacement pour la batterie parce que l’Europe obligeait l’entreprise à le faire. L’Union européenne exige des fabricants de smartphones qu’ils veillent à ce que les batteries puissent être remplacées par les utilisateurs à l’aide d’outils facilement accessibles d’ici à juin 2025.