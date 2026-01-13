Apple a mis en ligne une nouvelle publicité vantant le revêtement Ceramic Shield 2 des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, permettant d’avoir un écran plus résistant aux rayures notamment.

Une pub pour le Ceramic Shield 2 des iPhone 17

La publicité montre ce qui semble être un couple sur le point de divorcer, avec les avocats de l’homme d’un côté et les avocats de la femme de l’autre. Une avocate dit que « mon client a été plus qu’équitable » puis fait glisser un iPhone 17 Pro sur une table, avec l’écran vers le bas. Il se trouve que la table est très longue et plusieurs secondes s’écoulent avant que le téléphone n’arrive devant les avocats de la partie adverse.

Un avocat prend l’iPhone 17 Pro puis le montre à sa cliente. « Pas question » répond-elle en voyant la proposition. Et voilà que l’iPhone 17 Pro repart, toujours en glissant sur la très longue table.

Apple vante ici le Ceramic Shield 2 qui est trois fois plus résistant que le Ceramic Shield d’origine que l’on retrouve sur les iPhone 16. Détail intéressant : Apple ne mentionne à aucun moment l’iPhone Air, alors que ce modèle comprend lui aussi Ceramic Shield 2.

La publicité a pour l’instant été mise en ligne sur la chaîne YouTube canadienne d’Apple. Mais on peut se douter qu’elle arrivera prochainement sur la chaîne principale.