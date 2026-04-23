Apple TV relance l’une de ses séries policières les plus solides avec le retour de Criminal Record. La saison 2 de la série du showrunner Paul Ruffman est désormais disponible sur le service de streaming d’Apple avec un premier épisode disponible. Après une première saison saluée pour son atmosphère tendue et son duo d’acteurs impeccablement assorti, la série londonienne revient avec une nouvelle enquête qui promet de faire monter la pression d’un gros cran supplémentaire.

Un nouveau crime, mais toujours le même duo

Le cœur de la série reste intact : Peter Capaldi et Cush Jumbo reprennent leurs rôles dans une fiction qu’Apple décrit comme « un thriller puissant, centré sur les personnages, qui explore l’impossibilité de faire respecter la loi lorsque la vérité elle-même devient incertaine ». Cette fois, tout commence par la mort d’un jeune homme poignardé lors d’un rassemblement politique à Londres. Ce qui démarre comme une enquête criminelle finit par basculer vers « une opération sous couverture destinée à déjouer un complot terroriste d’extrême droite au cœur de Londres ».

Apple TV capitalise sur une formule de polar sombre et tendu

Avec Criminal Record, Apple TV continue de cultiver son goût prononcé pour les thrillers urbains sombres et élégants, portés par des comédiens de premier plan et une mise en scène qui privilégie la montée en tension plutôt que les scènes d’action pétaradantes. La ville de Londres constitue un cadre parfait pour cet objectif.

Une saison 2 pensée pour élargir l’audience

L’intérêt de ce nouveau cycle tient aussi à son accessibilité : même si la première saison posait déjà les bases d’un grand thriller noir, Apple a fait en sorte que l’intrigue de cette saison 2 puisse être suivie sans que l’on ait même connaissance de la première saison.