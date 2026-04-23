Apple propose au téléchargement la mise à jour 1.8 de son application Apple Invitations sur iPhone. On retrouve plusieurs nouveautés.

Plusieurs nouveautés sur Apple Invitations

Les notes d’Apple pour la mise à jour font état des nouveautés suivantes :

Les organisateurs peuvent désormais modifier manuellement la liste des invités pour mettre à jour les réponses des invités et ajuster le nombre d’invités supplémentaires.

Une nouvelle app iMessage Invitations vous permet de partager rapidement une invitation existante sans quitter l’app Messages.

Une nouvelle vue « Tous les évènements » disponible dans le tableau de bord vous permet de parcourir facilement vos évènements à venir et passés en un seul et même endroit.

Les hôtes peuvent désormais partager ou télécharger une image de leur carte d’invitation pour faciliter son partage sur les réseaux sociaux.

Le cadre « Playlist partagée Apple Music » propose désormais des suggestions de playlists personnalisées en fonction de votre historique d’écoute et permet d’accéder à davantage de playlists pour vous aider à trouver la bande sonore idéale pour votre évènement.

Les hôtes peuvent désormais spécifier le fuseau horaire de leur évènement pour s’assurer que tous les invités savent à quelle heure se présenter.

On notera que les notes d’Apple sur l’App Store américain ajoutent : « Les thèmes Image Playground sont désormais disponibles dans la galerie d’arrière-plans, ce qui vous permet de créer facilement une image originale en accord avec l’ambiance de votre événement ». C’est absent sur l’App Store français étonnamment, ce qui peut surprendre sachant que Image Playground est disponible chez nous.

Pour rappel, Apple a annoncé cette application l’an dernier.Voici comment la société la présente :

Créez des invitations uniques et rassemblez des personnes pour les moments les plus marquants de la vie. Personnalisez l’arrière-plan de votre invitation à l’aide d’une photo de votre photothèque ou en choisissant un arrière-plan avec Emoji pour donner vie à votre événement. Consultez facilement qui sera présent et assurez-vous que vous ne manquerez aucun moment important en ajoutant un album partagé directement à l’événement. Que vous assistiez à un événement ou que vous en organisiez un vous-même, Invitations vous permet de faire facilement la fête.

L’application Apple Invitations est disponible au téléchargement sur l’App Store. Il y a un élément à prendre en compte : n’importe qui peut répondre aux invitations, mais la création d’invitations requiert un abonnement à iCloud+. L’abonnement débute à 0,99 €/mois.