Apple propose aujourd’hui la mise à jour 1.6 de son application Apple Invitations sur l’App Store. On retrouve seulement une nouveauté avec cette version.

Petite nouveauté pour l’application Apple Invitations

Les notes d’Apple indiquent que les hôtes peuvent désormais autoriser les invités à indiquer le nombre d’adultes et d’enfants qu’ils amènent. Aussi, cette mise à jour apporte des correctifs et des améliorations des performances. Une petite mise à jour en soi.

L’application Apple Invitations est disponible au téléchargement sur l’App Store.

Pour rappel, Apple a annoncé cette application en février. Voici comment la société la présente :

Créez des invitations uniques et rassemblez des personnes pour les moments les plus marquants de la vie. Personnalisez l’arrière-plan de votre invitation à l’aide d’une photo de votre photothèque ou en choisissant un arrière-plan avec Emoji pour donner vie à votre événement. Consultez facilement qui sera présent et assurez-vous que vous ne manquerez aucun moment important en ajoutant un album partagé directement à l’événement. Que vous assistiez à un événement ou que vous en organisiez un vous-même, Invitations vous permet de faire facilement la fête.

Il y a un élément à prendre en compte : n’importe qui peut répondre aux invitations, mais la création d’invitations requiert un abonnement à iCloud+. L’abonnement débute à 0,99 €/mois.