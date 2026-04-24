Apple TV continue reste plus que jamais dans la course aux récompenses. À l’occasion de la 86e édition des Peabody Awards, la plateforme a décroché deux nouveaux trophées grâce à Pluribus et Come See Me in the Good Light. Avec cinq nominations au total cette année, Apple convertit ainsi une partie importante de sa sélection et confirme sa montée en puissance aussi bien du côté de la fiction que du documentaire.

Deux victoires qui renforcent le poids éditorial d’Apple TV

Pluribus s’est imposée dans la catégorie Entertainment, tandis que Come See Me in the Good Light a remporté le prix Documentary (documentaire). Cette double reconnaissance n’a rien d’anodin : les Peabody Awards restent en effet l’une des distinctions les plus respectées du paysage audiovisuel américain, précisément parce qu’ils valorisent avant tout la qualité du récit et la « force » des sujets traités.

Apple a d’ailleurs salué officiellement ces deux distinctions. Ce doublé permet à la plateforme de continuer à se bâtir une image de diffuseur « sélectif », misant sur des œuvres capables de marquer autant la critique et le grand public… que les jurys des grandes cérémonies ou festivals médias.

Une régularité dans les grandes cérémonies

Ces nouveaux prix prolongent une dynamique déjà bien installée pour Apple TV, qui a régulièrement été distinguée ces dernières années avec des séries comme Ted Lasso, Severance, Bad Sisters ou bien encore Bread & Roses. Retrouver des contenus Apple TV en bonne place lors des remises de prix n’a plus rien d’intriguant : le service de streaming d’Apple cumule déjà des centaines de prix divers dont un Oscar du Meilleur film, des Golden Globes en pagaille, des BAFTA Awards sans oublier quelques Emmy Awards.

Un signal fort pour la suite du catalogue

La moisson de prix des contenus Apple TV conforte aussi la stratégie d’Apple consistant à produire des séries ou films « premium », à l’instar d’un HBO. Le service peut ainsi communiquer sur la qualité et la sophistication de son catalogue avec de solides arguments à la clef, soit les centaines de prix plus ou moins prestigieux venant récompenser la qualité des œuvres produites. Pas sûr que cela permette d’attirer les spectateurs accrocs à Netflix, mais après tout Apple TV ne s’est pas vraiment positionné sur le même créneau que la marque au N rouge…