Apple partage aujourd’hui les coulisses pour montrer comment la vidéo de présentation du MacBook Neo a été créée. Comme nous pouvons le voir, il y a toute une série d’effets pratiques et de montage pour y arriver.

Les coulisses pour la vidéo du MacBook Neo

La vidéo de présentation originale du MacBook Neo est la suivante.

Et voici la vidéo dévoilant les coulisses.

Il faut savoir que le MacBook Neo connaît un joli succès depuis son lancement. Il faut dire que son prix de 699 euros est attractif. Cela fait surtout mal au marché des PC portables dans cette gamme de prix parce que le modèle d’Apple propose une bien meilleure expérience, que ce soit sur l’aspect matériel ou la partie logicielle.

Le MacBook Neo embarque un écran de 13 pouces, une puce A18 Pro, 8 Go de RAM et une autonomie annoncée jusqu’à 16 heures. Apple le positionne comme une machine idéale pour la bureautique, les études, la navigation Web, le streaming et quelques tâches créatives légères. Il se distingue aussi par son design en aluminium, ses quatre coloris et sa connectique volontairement minimaliste, avec un port USB 3, un port USB 2 et une prise casque.

Le MacBook Neo est disponible chez Apple et les revendeurs, dont Amazon, la Fnac, Boulanger et Darty. Le modèle à 699 euros dispose de 256 Go de stockage. Pour 100 euros de plus, on retrouve 512 Go de stockage et le capteur d’empreintes Touch ID.