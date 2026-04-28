Apple interroge une partie des abonnés à son service de streaming Apple TV avec un questionnaire d’environ 15 minutes centré sur la qualité des contenus, le sport et les usages du service. Derrière cette enquête, un point ressort nettement : Apple cherche à identifier ce qu’il doit renforcer pour rendre sa plateforme plus large, plus utile et plus distinctive.

Un questionnaire pour améliorer Apple TV

Le questionnaire ne se contente pas de demander si Apple TV plaît ou non. Il explore plus précisément la variété des contenus, la diversité des talents présents sur la plateforme, l’importance des récompenses et du bouche-à-oreille, mais aussi la capacité des séries et films à créer un lien émotionnel ou intellectuel avec le public.

Cette approche montre qu’Apple essaie de mesurer l’image exacte de son catalogue. Le service veut savoir si ses programmes sont perçus comme culturellement pertinents, capables de susciter de la nostalgie, de l’engagement émotionnel ou une forme de stimulation intellectuelle.

Le point le plus révélateur concerne toutefois ce qu’Apple pourrait ajouter. Parmi les catégories proposées aux abonnés figurent non seulement des genres classiques comme le drame, le polar, l’horreur ou la musique, mais aussi des formats plus spécifiques comme les commentaires sportifs, le stand-up, la télé-réalité compétitive et les contenus dans sa langue.

Ce choix de catégories montre des priorités claires. Apple TV ne teste pas seulement l’appétit pour davantage de fiction, le service de streaming évalue aussi la place de formats plus populaires, plus conversationnels et potentiellement plus enracinés dans chaque marché.

Le questionnaire s’intéresse également à des éléments d’usage très concrets. Apple demande quelle importance les abonnés accordent aux films classiques et au partage familial, puis vérifie explicitement s’ils savaient déjà que leur abonnement Apple TV pouvait être partagé.

Le sport prend une place centrale

Une section entière de l’enquête est consacrée au sport, ce qui en fait bien plus qu’un simple thème secondaire. Apple cherche à situer précisément le niveau d’intérêt des abonnés pour la Formule 1, le tennis, la WNBA (basket féminin), la MLB (baseball), la Premier League (football anglais), la MLS (football en Amérique du Nord), la NFL (football américain), le volley-ball et la NBA (basket).

Ce passage suggère que le sport compte désormais parmi les axes de développement majeurs du service. Apple ne demande pas seulement si les abonnés aiment le sport, mais à quel degré, ce qui permet d’identifier des segments de public bien plus fins.

La fin du questionnaire confirme cette logique d’ajustement. Apple demande finalement ce que l’abonné ajouterait ou changerait à Apple TV, avant de relier cette réponse à quelques éléments de profil comme le genre, le statut étudiant et les autres services Apple utilisés.