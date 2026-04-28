Oui, l’application Météo d’Apple connaît actuellement une panne sur iPhone, iPad et Mac. Rien ne s’affiche et le problème semble toucher le monde entier, et non une région en particulier.

Une panne touche l’application Météo sur iPhone

Si vous ouvrez l’application Météo sur iPhone, rien ne chargera, si ce n’est le nom des villes que vous consultez en temps normal. Il n’y a pas d’informations sur le temps, la température, les prévisions pour les jours suivants et tout le reste.

Il se trouve que The Weather Channel connaît également une panne en ce moment. L’application Météo d’Apple utilise plusieurs fournisseurs pour les données météorologiques, dont The Weather Channel justement.

It’s just awesome how my iPhone can’t even load the weather — Trev (@flordiamantrbor) April 28, 2026

Apple’s Weather app is currently down. pic.twitter.com/P7p0AEkBOe — Pop Base (@PopBase) April 28, 2026

Downdetector recense plusieurs signalements de la panne. Il y a également des utilisateurs qui évoquent sur les réseaux sociaux l’impossibilité d’utiliser l’application. Pour sa part, Apple n’indique rien pour le moment. Le fabricant n’a pas mis à jour sa page d’état du système.

Que faire ? Rien de votre côté, il faut attendre que tout revienne à la normale.