YouTube élargit enfin l’accès à l’une de ses fonctions les plus pratiques. Le mode Picture-in-Picture, ou PiP, va être proposé gratuitement aux utilisateurs iPhone, iPad et Android en dehors des États-Unis, sans abonnement Premium obligatoire.

Le multitâche YouTube devient plus accessible

Le principe est simple : lorsqu’une vidéo est lancée, il suffit de quitter l’application pour la voir se réduire dans une petite fenêtre flottante. L’utilisateur peut alors répondre à un message, consulter un site ou ouvrir une autre application tout en continuant la lecture.

Jusqu’ici, cette option était déjà disponible gratuitement aux États-Unis et réservée aux abonnés YouTube Premium dans de nombreux autres pays. Avec ce changement, YouTube promet un déploiement mondial « dans les prochains mois ».

Une gratuité avec quelques limites

Les vidéos musicales restent réservées aux abonnés Premium

La nouveauté concerne les utilisateurs non abonnés, mais uniquement pour les contenus longs qui ne relèvent pas de la musique. YouTube précise que le PiP gratuit s’appliquera aux « contenus longs non musicaux ». Les clips officiels, morceaux audio et vidéos musicales resteront donc exclus de cette ouverture.

Les abonnés Premium Lite conserveront le même accès aux vidéos longues non musicales, tandis que les membres YouTube Premium continueront de profiter du PiP sur les contenus musicaux et non musicaux.

Cette évolution rapproche YouTube des usages mobiles actuels, où le visionnage se combine souvent avec d’autres activités. Pour les utilisateurs européens d’iPhone et d’Android, c’est surtout la fin d’une restriction longtemps perçue comme artificielle.