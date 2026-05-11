La justice fédérale américaine a inculpé trois hommes (Alan Christhofer Cedeno-Ferrer, Michael Mejia-Nunez et Ennait Alexis Sirett-Padilla) après le détournement d’un camion de livraison transportant plus d’un million de dollars de produits Apple. Cela s’est déroulé début janvier devant l’Apple Store du centre commercial Americana Manhasset dans l’État de New York.

Le braquage a commencé devant l’Apple Store

La cargaison visée représentait 1,2 million de dollars de MacBook, d’iPhone, d’iPad, d’Apple Watch et d’autres accessoires. Deux employés se trouvaient dans le véhicule au moment des faits, alors qu’ils préparaient la livraison du magasin.

Les faits remontent au 3 janvier 2026, vers 8 heures du matin. Trois hommes armés de pistolets ont approché les livreurs, forcé l’un d’eux à monter à l’arrière du camion et attaché ses mains avec des serre-câbles. Le second employé a été contraint de s’installer au volant et de conduire jusqu’à une zone isolée derrière un immeuble de bureaux situé sur Northern Boulevard à Manhasset. Une fois sur place, il a lui aussi été poussé à l’arrière du véhicule et ligoté.

Le transfert de la cargaison avait visiblement été préparé à l’avance. Un camion de Home Depot, loué par Alan Christhofer Cedeno-Ferrer à l’aide d’un faux permis de conduire de Pennsylvanie, s’est rangé à l’arrière du camion de livraison afin d’aligner les compartiments de chargement.

Les malfaiteurs ont alors transféré tous les produits Apple dans ce second camion. Après l’opération, ils ont refermé la porte du véhicule de livraison avec les deux employés enfermés à l’intérieur avant de quitter les lieux.

L’un des deux livreurs a toutefois réussi à se libérer et à appeler le 911, à savoir le numéro d’appel d’urgence. La marchandise volée a ensuite été transportée vers un garde-meuble à Paterson dans le New Jersey.

Les suspects ont laissé des traces après le vol

Selon l’accusation, ce box de stockage avait été loué par Ennait Alexis Sirett-Padilla sous son propre nom. Il a servi à transférer les produits volés du camion Home Depot vers un camion U-Haul et un autre véhicule conduit par un complice.

Le camion Home Depot a ensuite été abandonné dans le Bronx à New York où les forces de l’ordre l’ont retrouvé deux jours plus tard. Les procureurs affirment que les empreintes de Alan Christhofer Cedeno-Ferrer ont été relevées sur une copie du contrat de location retrouvée à l’intérieur.

L’enquête s’appuie aussi sur un autre élément très concret. Alan Christhofer Cedeno-Ferrer a activé deux Apple Watch volées quelques jours après le braquage.

Les trois hommes encourent jusqu’à 30 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.