Une affaire criminelle hors norme met en lumière les nouvelles vulnérabilités liées aux actifs numériques. À San Francisco, un cambriolage survenu en 2022 a permis à un malfaiteur de dérober l’équivalent de 3 millions de dollars en cryptomonnaies, non pas via un piratage informatique, mais par contrainte physique, avec l’aide inattendue d’un iPad.

Un détournement de cryptos par intimidation

Selon les premiers éléments de l’enquête, un homme masqué s’est introduit au domicile de Yuchen Shi, connue sous le prénom de Cassandra. Après l’avoir ligotée et menacée avec une arme blanche, le malandrin a utilisé une tablette Apple pour lui transmettre des instructions écrites, lui ordonnant d’accéder à ses portefeuilles numériques et de procéder aux transferts. En quelques minutes, plusieurs millions de dollars en actifs virtuels ont ainsi été détournés.

Ce type d’agression est désormais désigné dans le secteur comme une « wrench attack », une expression décrivant les vols de cryptomonnaies obtenus par violence ou coercition plutôt que par intrusion informatique. D’après les autorités locales, il s’agirait du premier cas recensé de ce genre dans la région de San Francisco.

Une enquête internationale aux ramifications complexes

L’enquête, qui a mobilisé plusieurs agences et duré plusieurs années, a conduit à l’arrestation d’un proche de la victime, son assistant personnel, aujourd’hui mis en examen. Ce dernier conteste toute implication, tandis que ses avocats évoquent un différend personnel. La victime de son côté réfute catégoriquement cette version des faits.

Au-delà de l’aspect judiciaire, cette affaire rappelle que la sécurisation des cryptomonnaies ne repose pas uniquement sur des technologies de chiffrement ou des protocoles blockchain. La protection physique des détenteurs et de leurs appareils devient un enjeu tout aussi crucial à mesure que les actifs numériques gagnent en valeur et en popularité.