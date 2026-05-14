Apple ouvre une petite partie de sa chaîne de production à Intel, non pas pour concevoir ses puces mais pour en fabriquer certaines destinées à des iPhone, iPad et Mac d’entrée de gamme. D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, Intel a déjà lancé une production test, avec une montée en charge attendue en 2027 et 2028. Cela confirme le récent accord entre les deux entreprises.

Les premières puces Apple produites par Intel

Il ne s’agit pas d’un retour à l’ère des Mac avec des processeurs Intel, mais d’une diversification industrielle. Les puces restent conçues par Apple, tandis qu’Intel intervient uniquement comme fabricant aux États-Unis.

Le procédé retenu pour cette première étape est l’Intel 18A qu’Apple utilise pour les fabrications tests tout en évaluant d’autres technologies avancées du groupe. Ming-Chi Kuo ne précise pas quelles puces A ou M sont concernées, ce qui laisse pour l’instant le périmètre exact du projet dans le flou.

L’intérêt pour Apple est double. En s’appuyant sur deux fournisseurs (Intel et TSMC), l’entreprise peut à la fois mieux négocier ses coûts et renforcer la sécurité de ses approvisionnements. Cette relance du lien avec Intel peut aussi servir politiquement, dans un contexte où l’administration Trump pousse pour davantage de fabrication aux États-Unis.

TSMC reste largement dominant

Ce virage ne bouleversera pas l’équilibre général de la production d’Apple. TSMC, fournisseur exclusif des systèmes sur puce Apple depuis 2016, restera responsable de plus de 90 % des volumes.

Autrement dit, Intel ne récupère pas le cœur de la stratégie des processeurs d’Apple. Le groupe revient par une porte étroite sur des puces moins stratégiques et avec un rôle strictement industriel.

La différence avec l’ancienne relation entre les deux sociétés est nette. À l’époque des Mac Intel, Apple utilisait des processeurs x86 conçus par Intel. Ici, il s’agit exclusivement de puces Apple fabriquées par Intel, alors même que le fabricant d’iPhone a commencé à tourner la page des processeurs Intel dans les Mac dès 2020 avec ses processeurs Apple Silicon.