Spotify annonce adopter la technologie HTTP Live Streaming (HLS) d’Apple pour ses podcasts vidéo. Le changement doit permettre aux créateurs hébergés sur le service de streaming de diffuser leurs programmes à la fois sur Spotify et sur Apple Podcasts sans revoir toute leur configuration.

Le vrai intérêt est de réduire la friction entre deux écosystèmes longtemps pensés séparément. Plus tard cette année, Spotify prend en charge la technologie vidéo HLS d’Apple avec l’idée de simplifier une distribution vidéo réellement multiplateforme.

Spotify explique travailler directement avec Apple sur cette intégration. Le calendrier précis n’est pas encore connu, mais la direction est claire : un créateur qui héberge son podcast vidéo chez Spotify doit pouvoir toucher l’audience des deux plateformes sans recréer sa chaîne de publication.

Apple avait déjà posé les bases fin mars avec une expérience enrichie des podcasts vidéo dans Apple Podcasts. Cette version repose sur HLS et fonctionne aujourd’hui sur iPhone, iPad, Apple Vision Pro et sur le Web, mais pas encore sur Mac ni sur Apple TV.

Spotify veut aussi étendre la monétisation

L’autre enjeu ne concerne pas seulement la diffusion, mais l’argent. Spotify dit vouloir prendre en charge la monétisation des contenus vidéo dans Apple Podcasts afin que les créateurs n’aient pas à choisir entre la portée de leurs programmes et la monétisation.

Les détails concrets de ce fonctionnement entre plateformes n’ont pas encore été donnés. Mais cela montre que Spotify ne veut plus que sa stratégie vidéo reste enfermée dans son application, surtout si cela limite le potentiel commercial des créateurs.

Cette ouverture a tout de même une condition importante. Les podcasts vidéo devront être mis en ligne directement sur Spotify et non simplement distribués via un flux RSS. Selon l’entreprise, ce passage par son propre système est nécessaire pour activer la monétisation fondée sur l’engagement, les analyses en temps réel et d’autres fonctions pensées d’abord pour son environnement. Le RSS ne disparaît pas pour autant. La distribution via un flux RSS vers les autres plateformes, dont Apple Podcasts, reste inchangée.

Spotify élargit aussi ce mouvement à son écosystème de partenaires. Plusieurs hébergeurs sont désormais opérationnels pour la vidéo via la Spotify Distribution API. Libsyn, Podigee, Audioboom, Audiomeans et Podspace ont finalisé leur intégration. Les créateurs qui passent par ces services peuvent maintenant distribuer directement leurs podcasts vidéo vers Spotify et monétiser les contenus éligibles via le Spotify Partner Program.