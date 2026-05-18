Spotify a surpris une partie de ses utilisateurs en remplaçant son célèbre logo vert par une icône façon boule à facettes. Ce changement visuel, apparu sur l’app mobile, n’est toutefois pas une refonte permanente : la plateforme confirme en effet que son logo habituel fera son retour dès cette semaine.

Une icône anniversaire qui a semé la confusion

La nouvelle icône, plus brillante et photoréaliste, célèbre les 20 ans de Spotify. Cette dernière reprend l’esprit de la fête, de la musique et des pistes de danse (des années 70-80), tout en conservant la couleur verte associée au service de streaming. Et c’est peu dire que le caractère temporaire de cette opération n’a pas été immédiatement compris par tout le monde.

Alright, we know glitter is not for everyone. Our temp glow up ends soon. Your regularly scheduled Spotify icon returns next week. — Spotify (@Spotify) May 17, 2026

Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs ont critiqué ce logo jugé trop chargé, peu lisible ou difficile à intégrer à l’esthétique de leur écran d’accueil. Spotify a donc répondu directement à certains messages pour préciser que cette « boule disco » n’était qu’un habillage anniversaire.

Le retour du logo classique est prévu

Un débat sur l’identité visuelle des applications

Les réactions à ce changement d’icône montrent à quel point c’est un sujet étonnamment sensible. Sur smartphone, les icônes ne sont pas seulement des raccourcis et participent à l’organisation visuelle et personnelle de l’écran d’accueil. Le moindre changement, surtout sur une application aussi utilisée que Spotify, peut donc provoquer une réaction aussi vive qu’immédiate.

Spotify aurait sans doute pu éviter la confusion en présentant plus clairement cette icône comme une option temporaire. Certaines applications, comme Instagram par le passé, avaient proposé plusieurs icônes alternatives pour marquer un anniversaire, sans là encore imposer un nouveau style.