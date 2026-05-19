Apple poursuivrait toujours le développement d’un grand iPad pliable, et ce malgré des difficultés techniques importantes. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, ce futur appareil partagerait une partie de son architecture avec l’iPhone Ultra, le premier iPhone pliant attendu aux côtés des iPhone 18 Pro.

Une charnière pensée pour réduire le pli de l’écran

Le point commun entre les deux produits serait une charnière avancée, conçue pour limiter au maximum la marque visible au centre de l’écran. Ce détail est crucial : le pli reste l’un des principaux défauts perçus sur les smartphones et tablettes pliables, surtout sur de grandes diagonales.

L’iPhone Ultra adopterait un format plus compact, avec un écran externe d’environ 5,5 pouces et une dalle intérieure de 7,8 pouces une fois ouvert. Le grand iPad pliable, lui, viserait une tout autre catégorie, avec une dalle OLED d’environ 18 pouces fournie par Samsung Display !

Une tablette ou un MacBook tout écran ?

Un prix qui pourrait approcher 3 900 dollars

Une fois fermé, l’appareil ressemblerait à un MacBook, avec un châssis en aluminium et sans écran extérieur. Déplié, il offrirait une surface proche d’un ordinateur portable compact, mais sans clavier physique. Cette approche brouillerait volontairement la frontière entre iPad et Mac, deux familles qu’Apple a longtemps maintenues séparées.

Les prototypes actuels pèseraient environ 1,6 kg, soit bien plus qu’un iPad Pro moderne. Le coût représenterait un autre obstacle : avec une dalle OLED pliable de 18 pouces, le prix final pourrait grimper autour de 3 900 dollars.

Le calendrier de sortie d’un tel appareil serait encore… lointain. Apple viserait d’abord 2028, mais les problèmes de poids, de charnière et de fiabilité pourraient repousser le lancement à 2029. Si le projet aboutit, il pourrait créer une nouvelle catégorie hybride : ni tout à fait tablette, ni totalement ordinateur portable, un véritable hybride en somme…