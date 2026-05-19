Apple remet en vente l’un de ses accessoires iPhone les plus singuliers. Le Hikawa Grip & Stand, une poignée MagSafe également utilisable comme support, fait son retour sur l’Apple Store en ligne après avoir été rapidement en rupture de stock lors de son lancement initial.

Un accessoire iPhone conçu avec l’accessibilité en priorité

Présenté en novembre dernier dans le cadre des 40 ans des initiatives d’accessibilité d’Apple, le Hikawa Grip & Stand a été imaginé par Bailey Hikawa, artiste et designer industrielle basée à Los Angeles. L’objectif de l’artiste n’est pas seulement ici esthétique : l’accessoire facilite en effet la prise en main de l’iPhone pour les personnes ayant des difficultés de force musculaire, de dextérité ou de contrôle de la main.

Grâce à sa fixation MagSafe, la poignée s’aimante directement au dos des iPhone compatibles. Elle peut être retirée facilement et permet de stabiliser l’appareil avec moins d’effort, que ce soit pour écrire, naviguer, prendre des photos ou bien encore regarder du contenu.

Un support vertical et horizontal

Trois coloris et une disponibilité mondiale

Le Hikawa Grip & Stand sert aussi de support de bureau. Il maintient l’iPhone en orientation verticale ou horizontale, avec deux angles de vision différents. Sa conception en silicone premium au toucher doux vient compléter les caractéristiques d’un accessoire à la fois pratique, confortable et durable.

La grande nouveauté vient de sa disponibilité mondiale. Grâce à une collaboration entre Hikawa et PopSockets, l’accessoire n’est plus limité à une distribution confidentielle et se décline désormais en trois coloris, soit le bleu, l’orange et la pierre.

Son prix est fixé à 54,95 dollars. Apple n’a pas précisé les stocks disponibles, mais il ne faudra pas mollir sachant que les stocks des précédents modèles s’étaient écoulés en quelques jours à peine. Fort malheureusement, l’accessoire ne semble pas encore disponible sur le store Apple français.