Apple mise à nouveau sur le sport pour démontrer le potentiel de son casque Vision Pro. Le 22 mai prochain, l’app Apple TV accueillera Real Madrid: The Weight of Greatness, un documentaire immersif consacré au club espagnol et disponible exclusivement sur Apple Vision Pro.

Une plongée totale dans les coulisses du Real Madrid

Le film promet un accès rare aux coulisses de l’un des clubs les plus médiatisés et les plus titrés du football mondial. Apple et le Real Madrid présentent le projet comme une immersion dans « le club le plus exigeant du football mondial », avec une mise en scène pensée pour placer le spectateur au plus près des joueurs, du stade et de l’atmosphère du Santiago-Bernabéu.

Apple just teased its next Apple Immersive Video for Apple Vision Pro. Real Madrid: The Weight of Greatness premieres May 22 and gives an all access look inside one of the world’s most legendary sports organizations. pic.twitter.com/mERIIF6Nyv — Spatial Insider (@spatialinsider) May 18, 2026

Le documentaire s’inscrit dans le format Apple Immersive Video, conçu spécifiquement pour le Vision Pro. Cette technologie repose sur de la vidéo 3D à 180 degrés en très haute définition, avec audio spatial, l’objectif étant de donner au spectateur l’impression d’être physiquement présent dans la scène.

Le sport, vitrine idéale du Vision Pro

Le Bernabéu filmé comme une expérience à vivre

Le projet aurait été tourné avec plus de 30 caméras spécialisées Blackmagic, notamment autour d’un match de Ligue des champions entre le Real Madrid et la Juventus. L’objectif n’est pas seulement de raconter une saison ou un match, mais de faire ressentir la pression, la préparation et la dimension presque théâtrale d’une soirée européenne à Madrid.

Apple avait déjà exploré ce terrain avec des contenus immersifs autour du MotoGP, de la MLS, de concerts ou de documentaires musicaux. Avec le Real Madrid, la marque s’appuie sur une institution sportive mondiale pour enrichir un catalogue Vision Pro certes encore limité, mais très « premium ».

Seul petit bémol, le documentaire a été tourné lors d’une des pires périodes du club meringue, le Real Madrid n’ayant plus remporté le moindre trophée depuis 2 ans (depuis en fait l’arrivée de Killian Mbappé au Real).