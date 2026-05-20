Google lancera à l’automne ses premières lunettes connectées dopées à l’intelligence artificielle, développées avec Samsung ainsi qu’avec les lunetiers Gentle Monster et Warby Parker. Le produit reposera sur Android XR et embarquera des caméras, micros et haut-parleurs, mais aucun écran dans les verres. Il y a aussi une compatibilité avec l’iPhone.

Google a déjà montré deux designs signés Gentle Monster et Warby Parker, avec d’autres variantes à venir. Les deux enterprises proposeront des collections complètes au moment du lancement, ce qui montre que Google veut traiter ce produit à la fois comme un objet tech et comme un accessoire de mode plus classique.

Gemini sera le point d’entrée de toutes les fonctions. L’assistant IA pourra être activé avec la phrase « Hey Google » ou par une pression sur la branche, puis servir à décrire ce que l’utilisateur voit, donner des informations sur un restaurant proche, identifier un type de nuage ou expliquer un panneau difficile à comprendre.

Les lunettes doivent aussi gérer la navigation visuelle avec le guidage pas à pas, ajouter des arrêts sur un trajet, suggérer des lieux proches selon les préférences, gérer les appels, envoyer des messages et résumer certaines conversations. Google promet aussi la lecture musicale, la capture de photos et de vidéos, la retouche via Nano Banana, la traduction en temps réel de la parole et du texte, ainsi que l’exécution de tâches à plusieurs étapes comme commander un café via DoorDash.

Une compatibilité des lunettes IA avec l’iPhone

Le point important, c’est que ces lunettes connectées ne seront pas limitées à Android. Google fait savoir qu’elles fonctionneront aussi avec l’iPhone, ce qui élargit immédiatement le marché visé et évite de limiter le produit à ses propres utilisateurs. Néanmoins, il n’est pas précisé si les utilisateurs d’iPhone auront exactement la même expérience.

Les lunettes pourront aussi piloter à la voix les applications présentes sur un smartphone. Google pose donc ici une première génération de lunettes IA centrée sur l’audio, la caméra et l’assistance vocale.

Google prévoit déjà une deuxième étape. L’entreprise veut lancer à terme des lunettes avec un petit écran intégré dans le verre afin d’afficher des informations issues de Gemini, mais ce produit n’est pas attendu dans l’immédiat.

En face, Apple travaille aussi sur ses propres lunettes connectées avec des fonctions comparables, mais les rumeurs situent plutôt leur arrivée en 2027. Google a donc l’occasion de prendre les devants. À noter que Meta est déjà présent sur ce marché avec ses Ray-Ban Meta.