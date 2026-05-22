Perplexity continue d’améliorer Comet, son navigateur pensé pour l’ère de l’intelligence artificielle (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) . Deux mois après son arrivée sur iPhone et iPad, l’application reçoit une mise à jour d’importance qui améliore la navigation, l’assistant intégré et l’expérience sur iPad (entre autres).

Un navigateur qui mélange web et IA contextuelle

Pour rappel, Comet ne se présente pas comme un simple concurrent de Safari ou Chrome. Son principe consiste à naviguer sur le web tout en utilisant l’IA de Perplexity comme assistant de contexte. L’utilisateur peut poser des questions sur une page, analyser une information, résumer du contenu ou approfondir une recherche sans quitter son navigateur.

La nouvelle version ajoute à son navigateur huit grosses améliorations. Les numéros de téléphone détectés sur une page deviennent directement exploitables : appel, FaceTime, message ou ajout aux contacts en un geste. Sur iPad, la barre latérale a été retravaillée avec une animation plus calme, une mise en page plus propre et une meilleure adaptation à la taille de la fenêtre.

Finance, images et navigation plus fluide

Moins de friction au quotidien

Perplexity ajoute aussi Finance Deep Dive dans un véritable onglet, afin d’ouvrir les analyses longues comme une page web classique. Les résultats de recherche mémorisent désormais leur position, ce qui permet de revenir à une requête sans perdre le contexte.

L’assistant gagne aussi en souplesse avec la possibilité de glisser une image depuis n’importe quel onglet pour l’ajouter directement à une conversation. L’omnibox s’adapte mieux aux sites clairs ou sombres, tandis que les éléments supprimés restent enfin supprimés : les onglets récemment fermés et les fils effacés ne réapparaissent plus après redémarrage.

La mise à jour corrige également plusieurs crashs, améliore les favicons et nettoie les contrôles inférieurs sur iPhone. Avec Comet, Perplexity veut installer une nouvelle habitude : ne plus séparer recherche, navigation et assistant IA. Cette version iOS ne révolutionne pas encore le navigateur mobile, mais permet de disposer d’un outil de travail réellement performant au quotidien.