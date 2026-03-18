Perplexity vient de rendre disponible sur l’App Store Comet, son navigateur avec intelligence artificielle, pour iPhone. La sortie initiale était prévue pour le 11 mars. Mais il y a eu un report d’une semaine.

Disponibilité de Comet sur iPhone

Comet, qui est déjà disponible sur Mac, Windows et Android, est un navigateur alimenté par l’IA qui agit comme un assistant personnel et un partenaire de réflexion. « Boostez votre concentration, rationalisez votre flux de travail et transformez votre curiosité en élan », indique Perplexity. Quatre points sont mis en avant :

Recherche unifiée basée sur l’IA, contexte instantané et automatisation sur tous les sites. Résumez, achetez, planifiez et recherchez, directement dans le navigateur.

Profitez du Web et laissez l’assistant IA s’occuper de vos tâches.

Réalisez toutes les tâches de votre liste plus rapidement avec Comet.

Comet s’adapte à votre façon de penser et de travailler, en apprenant vos habitudes pour vous aider à rester organisé. Ne perdez jamais de vue les onglets ou l’inspiration.

Comet est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone. Il n’y a pas de version pour iPad dans l’immédiat. Peut-être que cela viendra plus tard. Perplexity ne dit rien sur le sujet dans l’immédiat.

C’est l’occasion de rappeler que Perplexity a récemment annoncé Personal Computer, un agent IA qui tourne en local sur Mac. Perplexity a notamment mis en avant l’usage sur un Mac mini.