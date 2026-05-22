Meta teste une nouvelle manière de faire vivre les communautés Facebook. Sans grande annonce officielle, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a publié sur l’App Store américain une application baptisée Forum (Lien App Store – Gratuit – iPhone), pensée comme un espace séparé pour les conversations issues des groupes Facebook.

Un Reddit à la sauce Facebook Groups

La fiche de l’application présente Forum comme « un espace dédié aux conversations qui comptent le plus pour vous ». L’objectif est d’aider les utilisateurs à obtenir de « vraies réponses » de « vraies personnes », en s’appuyant sur les communautés déjà existantes dans Facebook Groups.

Contrairement à Reddit, Forum n’est pas conçu autour de l’anonymat complet. Les utilisateurs doivent se connecter avec leur compte Facebook, et leur profil comme leur activité restent liés à l’écosystème Meta. Il sera toutefois possible d’utiliser des noms anonymisés dans certains contextes – comme sur Facebook en somme – même si les administrateurs pourront toujours accéder à l’identité réelle des membres.

L’IA s’invite dans la modération et la recherche

Ask, l’assistant qui fouille les groupes

Forum ne se contente pas de recycler les groupes dans une interface plus propre. L’application introduit aussi des fonctions d’intelligence artificielle. La plus visible, appelée Ask, peut regrouper des réponses provenant de plusieurs groupes afin d’aider l’utilisateur à trouver rapidement une recommandation, un avis ou une information.

Les administrateurs disposent également d’un assistant IA destiné à les aider à gérer leurs communautés, modérer les contenus et préserver la qualité des échanges, tout en gardant le contrôle final.

Meta précise que Forum reste un produit en test. Un porte-parole explique : « Nous testons publiquement de nombreux nouveaux produits pour voir ce que les gens trouvent intéressant et utile dans leurs expériences à travers nos applications. »