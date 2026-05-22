Sonos a rétabli son application iOS sur l’App Store et son application macOS sur le Mac App Store après une disparition qui a duré quelques heures. Cela faisait suite à un problème.

L’application Sonos est de nouveau disponible

Au départ, la page d’état de Sonos indiquait :

Nous avons détecté un problème concernant la disponibilité de l’application Sonos sur l’App Store et le Mac App Store, et nous travaillons actuellement à sa résolution. Vous pourriez rencontrer des difficultés pour télécharger ou mettre à jour l’application Sonos depuis l’App Store jusqu’à ce que ce problème soit résolu.

Une employée de Sonos a ensuite posté un commentaire sur Reddit pour parler du problème, indiquant :

Si l’application est déjà installée sur votre appareil, elle continuera de fonctionner, mais pour l’instant, les nouveaux téléchargements et les mises à jour ne sont pas disponibles. Nous travaillons actuellement avec Apple sur des mises à jour administratives de routine et une fois celles-ci effectuées, le problème sera résolu.

Et il y a quelques minutes, la même employée a indiqué :

Les problèmes liés à l’App Store ont été résolus et vous pouvez désormais procéder à de nouvelles installations et mises à jour.

Pour information, l’application Sonos, qui permet de contrôler les enceintes de la marque, va évoluer à l’avenir. Il a été rapporté en février qu’une grosse mise à jour doit voir le jour pour simplifier la navigation et supporter les fonctionnalités de l’écran verrouillé de l’iPhone avec les activités en direct.

Ces changements devaient être mis en place progressivement au cours des prochains mois, dans le cadre d’un effort plus large visant à rétablir la confiance après la refonte logicielle mouvementée de 2024.