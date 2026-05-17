iOS 27 va améliorer les Genmojis avec des suggestions
Apple prépare une petite évolution des Genmojis dans iOS 27 pour pousser davantage d’utilisateurs à s’en servir. La nouveauté concernera des suggestions de Genmojis et proposera automatiquement des créations générées à partir des photos de l’utilisateur et de ses formulations les plus fréquentes au clavier, d’après Mark Gurman de Bloomberg.
Du mieux pour la fonction Genmoji sur iOS 27
Sur le papier, l’idée est simple : ne plus attendre que l’utilisateur invente lui-même un Genmoji, mais lui proposer directement des suggestions. Apple laissera toutefois cette option désactivable, ce qui évite d’imposer une fonction qui touche à la fois aux photos personnelles et aux habitudes d’écriture.
Cette tentative de relance n’arrive pas par hasard. Depuis son lancement avec Apple Intelligence fin 2024, Genmoji a surtout laissé l’impression d’une fonction amusante mais mal exécutée avec des visuels peu convaincants et un iPhone qui peut rapidement chauffer au moment de la génération.
Apple a déjà commencé à modifier la fonctionnalité. La marque permet par exemple de combiner des emojis classiques pour générer un Genmoji, preuve que la formule initiale n’était visiblement pas encore assez souple ni assez séduisante.
Tout dépendra maintenant de la qualité réelle des propositions. Si les modèles comprennent bien le contexte, les Genmojis suggérés peuvent rendre la fonction beaucoup plus naturelle à utiliser. Dans le cas inverse, cela risque surtout de produire des suggestions gadgets ou mal ciblées.
La nouveauté pose aussi une autre question : jusqu’où les utilisateurs accepteront-ils qu’un système crée automatiquement de nouveaux emojis à partir de leurs photos et de leur historique de frappe ? Apple limite au moins le risque de rejet en laissant une option dédié dans les réglages du clavier.
On ne sait pas encore si la nouvelle version de la fonction Genmoji reposera toujours entièrement sur des modèles exécutés en local au niveau d’iOS 27. Comme aucune évolution du modèle d’image n’est mentionnée à ce stade, cette base technique pourrait rester inchangée.
Apple présentera iOS 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026, prévue le 8 juin.
J’en veux pas d’ios 27 mon tel est deja asser lent depuis que je suis passer sur ios 26 pour les failles de sécurité deja exploiter sur ios 18 (# ios 18 mieux qu’ios 26)
D’accord.
Tout à fait d’accord + 1
Franchement, si iOS 27 n’apporte pas de vraies améliorations utiles au quotidien, je préfère rester sur iOS 26. Les nouveautés “IA” et le design, ça m’intéresse pas. Ce que je veux, c’est un iPhone plus fluide, une meilleure gestion de la RAM, moins d’apps qui se relancent toutes seules et de vraies améliorations photo aussi pour les iPhone 15, pas seulement pour les iPhone 16/17. Aujourd’hui sur iOS 26, même Safari, YouTube ou certains jeux se rechargent tout le temps, et le système devient vite saturé.