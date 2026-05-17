Apple prépare une petite évolution des Genmojis dans iOS 27 pour pousser davantage d’utilisateurs à s’en servir. La nouveauté concernera des suggestions de Genmojis et proposera automatiquement des créations générées à partir des photos de l’utilisateur et de ses formulations les plus fréquentes au clavier, d’après Mark Gurman de Bloomberg.

Du mieux pour la fonction Genmoji sur iOS 27

Sur le papier, l’idée est simple : ne plus attendre que l’utilisateur invente lui-même un Genmoji, mais lui proposer directement des suggestions. Apple laissera toutefois cette option désactivable, ce qui évite d’imposer une fonction qui touche à la fois aux photos personnelles et aux habitudes d’écriture.

Cette tentative de relance n’arrive pas par hasard. Depuis son lancement avec Apple Intelligence fin 2024, Genmoji a surtout laissé l’impression d’une fonction amusante mais mal exécutée avec des visuels peu convaincants et un iPhone qui peut rapidement chauffer au moment de la génération.

Apple a déjà commencé à modifier la fonctionnalité. La marque permet par exemple de combiner des emojis classiques pour générer un Genmoji, preuve que la formule initiale n’était visiblement pas encore assez souple ni assez séduisante.

Tout dépendra maintenant de la qualité réelle des propositions. Si les modèles comprennent bien le contexte, les Genmojis suggérés peuvent rendre la fonction beaucoup plus naturelle à utiliser. Dans le cas inverse, cela risque surtout de produire des suggestions gadgets ou mal ciblées.

La nouveauté pose aussi une autre question : jusqu’où les utilisateurs accepteront-ils qu’un système crée automatiquement de nouveaux emojis à partir de leurs photos et de leur historique de frappe ? Apple limite au moins le risque de rejet en laissant une option dédié dans les réglages du clavier.

On ne sait pas encore si la nouvelle version de la fonction Genmoji reposera toujours entièrement sur des modèles exécutés en local au niveau d’iOS 27. Comme aucune évolution du modèle d’image n’est mentionnée à ce stade, cette base technique pourrait rester inchangée.

Apple présentera iOS 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026, prévue le 8 juin.