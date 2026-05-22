Apple prépare actuellement la mise à jour iOS 26.5.1 pour iPhone et iPad. Cette version arrive bientôt et sera l’occasion de corriger quelques bugs.

iOS 26.5.1 est en approche

MacRumors a repéré plusieurs appareils utilisant iOS 26.5.1. C’est une pratique habituelle d’Apple, avec ses ingénieurs qui visitent différents sites pour s’assurer que Safari fonctionne bien avec les nouvelles mises à jour avant de les proposer au public.

Il n’y a pas encore d’informations précises sur les changements que l’on retrouvera avec iOS 26.5.1, mais il est facile de deviner que cette mise à jour corrigera des bugs sur iPhone et bouchera potentiellement des failles de sécurité. Sa disponibilité pourrait se faire la semaine prochaine.

À noter qu’Apple teste également iOS 26.6. Cette version ne devrait pas tarder à arriver en version bêta pour les développeurs et testeurs publics. L’année dernière, Apple avait proposé la bêta d’iOS 18.6 le 16 juin, à savoir trois jours après la fin de la WWDC 2025. On peut donc imaginer que le scénario sera plus ou moins similaire cette année pour iOS 26.6 et sa première bêta.

Bien évidemment, tous les regards en juin vont être portés sur iOS 27. Apple proposera la première bêta pour les développeurs après la keynote du 8 juin. Il faudra par contre patienter pour profiter de la bêta publique, celle-ci devrait arriver en juillet. Quant à la version finale, ce sera normalement en septembre.