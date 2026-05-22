Des photos de coques transparentes pour iPhone 18, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max suggèrent un retour de l’ancien design. Si ce choix se confirme chez Apple, la marque abandonnerait le grand panneau blanc opaque qui avait fortement divisé sur les coques transparentes des iPhone 17 Pro.

Le changement ne tient pas à un simple détail esthétique. Il corrigerait l’un des principaux reproches adressés à la coque transparente d’Apple pour les iPhone 17 : transformer une coque vendue comme transparente en accessoire qui masquait presque tout l’arrière du téléphone.

Une coque réellement transparente pour l’iPhone 18 Pro ?

Les images qui circulent sur les réseaux sociaux chinois, repérées par MyDrivers, montrent un anneau MagSafe semi-ouvert, au lieu du grand rectangle blanc vu l’an dernier. Ce dessin laisse cette fois l’essentiel du dos réellement visible.

C’est précisément ce qui avait manqué à la coque transparente des iPhone 17 Pro. Apple avait alors remplacé l’anneau MagSafe circulaire par un large panneau blanc opaque arrondi, avec le logo Apple au centre, pour éviter de masquer le nouveau placement plus bas du logo au dos du téléphone. Le résultat couvrait la majeure partie des trois quarts inférieurs de la coque.

La coque (pas si) transparente de l’iPhone 17 Pro

Ce choix avait été très clivant dès le lancement. Pour une partie des acheteurs, ce panneau blanc était devenu un problème, surtout pour ceux qui voulaient laisser apparaître la couleur de leur iPhone. Le design aperçu sur les coques d’iPhone 18 Pro prend une autre direction : une ouverture en bas de l’anneau permettrait de garder le logo visible sans sacrifier toute la transparence.

Les accessoiristes travaillent souvent en avance à partir d’informations anticipées venues de la chaîne de production. Si ces modèles reproduisent bien la direction retenue par Apple pour ses accessoires officiels, cela ressemblerait à une vraie correction de trajectoire après les réactions négatives enregistrées l’an dernier.

Un design globalement inchangé

Ces coques ne suggèrent pas seulement un changement autour de MagSafe. Le modèle destiné à l’iPhone 18 standard montre une découpe qui va dans le sens d’un double capteur photo vertical, ce qui collerait avec un design arrière globalement proche de celui de son prédécesseur.

Les versions prévues pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max affichent, elles, de larges découpes pour le grand bloc photo. Ce point s’inscrit dans la continuité du design déjà présent sur les iPhone 17 Pro.

Contre toute attente, Apple présentera les iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre aux côtés de l’iPhone Ultra pliable. Pour leur part, les iPhone 18 standard, iPhone Air iPhone 18e attendront le printemps 2027.