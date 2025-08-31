À quelques jours de la keynote d’Apple prévue le 9 septembre, le leaker Majin Bu révèle de nouveaux détails sur les coques des iPhone 17. Parmi elles, la coque transparente pour l’iPhone 17 Pro se distingue par des changements inattendus.

Une coque pas totalement transparente

Le leaker a déjà parlé des coques en silicone avec des trous pour lanière, un matériau premium TechWoven et une nouvelle sangle Crossbody Strap pour un transport facilité. Pour la coque transparente de l’iPhone 17 Pro, deux versions arriveraient au lancement, avec une troisième potentiellement prévue plus tard. Tout d’abord, des découpes latérales en bas de la coque permettront de fixer la sangle Crossbody Strap ou d’autres lanières, rendant l’accessoire idéal pour une utilisation en déplacement.

Contrairement aux modèles précédents, la coque ne sera pas totalement transparente. Le leaker indique que son dos, partiellement translucide, masquera une partie de l’iPhone 17 Pro. La zone magnétique pour MagSafe s’étendra en une large surface blanche ornée d’un logo Apple repositionné pour un meilleur équilibre visuel. Ce changement rompt avec la transparence intégrale des années précédentes.

Aussi, Apple aurait testé des variantes teintées de cette coque. Bien que Majin Bu ne s’attende pas à leur disponibilité immédiate, il suggère que ces éditions colorées pourraient apparaître comme des options saisonnières ou limitées à l’avenir.

La keynote du 9 septembre, où Apple présentera quatre iPhones 17, les Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et peut-être des AirPods Pro 3, permettra de confirmer les fuites du jour.