Apple prépare le lancement de ses iPhone 17 Pro et Pro Max et de nouvelles informations émergent sur les coques d’Apple qui accompagneront ces modèles. Selon le leaker Majin Bu, Apple mise sur une nouvelle gamme de coques « Liquid Silicone » avec des couleurs attrayantes.

Une palette de couleurs variée

La gamme de coques « Liquid Silicone » pour les iPhone 17 Pro et Pro Max se déclinerait en huit teintes avec une finition matte et à la texture douce, selon Majin Bu. Les couleurs incluent orange profond, orange pâle, vert gazon, vert céladon, violet brumeux, bleu-gris, bleu foncé et noir minuit. Cette diversité vise à séduire un large public.

Le leaker précise qu’Apple aurait initialement testé d’autres nuances, comme le noir, le gris rocailleux, le carambole, le tanin et le vert lac, mais celles-ci auraient été écartées. Toutefois, certaines pourraient réapparaître en tant que variantes saisonnières à une date ultérieure, offrant ainsi plus d’options aux utilisateurs tout au long de l’année.

Un design pratique avec un support pour dragonne

Ces coques se distinguent par leur design fonctionnel. Elles intégreraient plusieurs trous dédiés à l’attache d’une lanière (vendue séparément) pour une meilleure sécurité contre les chutes accidentelles. Cela rappelle le boîtier des AirPods Pro 2. Compatible avec MagSafe, la coque garantirait également une recharge sans fil rapide et une intégration avec les accessoires magnétiques d’Apple.

Le nom « Liquid Silicone » semble s’inspirer de l’interface Liquid Glass présente avec iOS 26, suggérant une esthétique moderne. Certaines coques pourraient arborer un effet visuel satiné ou opaque, bien que des inquiétudes subsistent quant à leur tendance à attirer la poussière et à s’user sur les bords, comme l’indiquent des échantillons initiaux.

Contrairement aux coques TechWoven, qui remplacent les modèles FineWoven abandonnés avec l’iPhone 16, les coques Liquid Silicone visent un public plus large grâce à un prix (semble-t-il) moins élevé et une palette de couleurs variée. Le leaker souligne que ces coques combinent style, fonctionnalité et accessibilité, tout en intégrant des boutons précis pour une meilleure durabilité et une prise en main améliorée pour réduire les risques de glissade.