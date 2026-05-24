Apple prépare une nette hausse de qualité pour Genmoji et Image Playground dans iOS 27. La mise à jour visera à corriger l’un des maillons les plus faibles d’Apple Intelligence, tout en ouvrant Image Playground à d’autres modèles de génération d’images, rapporte Mark Gurman de Bloomberg.

Les modèles d’images d’Apple Intelligences s’amélioreront avec iOS 27

Le changement attendu ne se limite pas à une simple retouche. Avec iOS 27, Apple va améliorer ses propres modèles de générations d’images IA pour Genmoji et Image Playground, avec à la clé un bond visuel qui serait important. En parallèle, Apple travaille aussi sur de nouveaux Genmojis suggérés à partir de la photothèque et d’autres informations contextuelles.

Depuis leur arrivée avec iOS 18.2, Genmoji et Image Playground n’ont pas laissé la même impression. Genmoji s’en sortait plutôt correctement, mais Image Playground est vite apparu en retrait, surtout face à d’autres générateurs d’images IA déjà disponibles sur le marché.

Ce décalage a fini par devenir un vrai problème. Apple avait bien l’avantage d’une génération locale sur l’appareil, mais cet argument ne suffisait pas à faire oublier un rendu jugé trop faible. Le fonctionnement en local explique une partie des limites actuelles, sans régler la question de la qualité perçue.

La première réponse d’Apple passera donc par ses modèles maison. Les propres modèles d’Apple Intelligence pour Genmoji et Image Playground ont été améliorés, donc la qualité va nettement progresser cette année. La seconde passera par l’ouverture d’Image Playground à d’autres modèles IA (comme potentiellement Nano Banana de Google). L’application prend déjà en charge la génération d’images via ChatGPT, mais iOS 27 va aller plus loin avec la prise en charge d’autres modèles tiers dans une version remaniée du service.

Un point reste toutefois en suspens. Il n’est pas encore clair si ces améliorations conserveront un fonctionnement entièrement local sur l’appareil. Cette inconnue compte car elle touche directement à l’équilibre entre la qualité visuelle, la rapidité d’exécution et la dépendance à des modèles externes.