Le conflit social autour de l’Apple Store de Towson Town Center, dans le Maryland, prend de l’ampleur. Le syndicat IAM, qui représente les employés de cette boutique historique, organise le 27 mai un rassemblement de soutien pour dénoncer le traitement réservé aux salariés après l’annonce de la fermeture du magasin.

La première boutique Apple syndiquée des États-Unis va fermer

Apple prévoit de fermer trois magasins en juin 2026, dont celui de Towson. La marque à la pomme justifie cette décision par la dégradation de plusieurs centres commerciaux, le départ d’enseignes et la baisse d’attractivité de ces emplacements.

Mais le cas de Towson est particulièrement sensible : cette boutique est devenue en 2022 le premier Apple Store américain à se syndiquer, avant de signer une convention collective avec l’International Association of Machinists and Aerospace Workers. Près de 90 salariés seraient ainsi concernés par la fermeture.

Le syndicat dénonce une différence de traitement

Transferts automatiques ou obligation de postuler ?

Selon l’IAM, Apple permettrait aux employés des deux autres magasins non syndiqués concernés par des fermetures d’être transférés vers d’autres Apple Store. À Towson, en revanche, les salariés seraient seulement « éligibles » à postuler à des postes ouverts, conformément à la convention collective.

Le syndicat conteste cette interprétation et affirme qu’aucune clause n’interdit à Apple de reclasser les employés syndiqués. Une plainte a même déjà été déposée pour pratique déloyale auprès du National Labor Relations Board, qui accuse Apple de représailles liées à la syndicalisation.

Le rassemblement #DoRightApple aura lieu le 27 mai à 11 h, heure locale, à Patriot Plaza, à Towson. L’IAM annonce la participation de responsables syndicaux, d’élus et de représentants communautaires. Dans un communiqué, le syndicat dit vouloir « demander des comptes à Apple » et soutenir les membres de l’IAM Local 4538 menacés de perdre leur emploi.

La fermeture de l’Apple Store de Towson est donc devenue un véritable « test social » pour Apple. L’entreprise, saluée pour son image de marque « progressiste », doit désormais convaincre qu’elle applique ses valeurs avec la même rigueur à ses salariés (syndiqués ou non) qu’à ses clients.