Un bug sous iOS 26 fait grossir progressivement le stockage de plusieurs applications sur iPhone simplement en ouvrant l’interface qui sert à modifier son avatar. À chaque passage, l’application concernée récupère 10 à 20 Mo de données supplémentaires, un volume modeste sur le moment, mais qui finit par peser lourd à force de répétitions.

Un bug gênant qui remplit le stockage de l’iPhone

Le problème vient surtout de son caractère cumulatif. L’espace perdu ne semble pas être supprimé ensuite, même si l’utilisateur ne change finalement rien. Dans un cas signalé par iGeneration, l’application Messages a fini par atteindre 10 Go sur un iPhone.

Ce dysfonctionnement est d’autant plus gênant qu’il ne semble pas exister de méthode simple pour récupérer les données créées inutilement. Pour l’instant, redémarrer l’appareil ne change rien et la seule solution reste une réinitialisation complète du terminal. Autant dire que ce n’est pas une solution acceptable.

Le bug peut se déclencher très facilement. Dans l’application Messages, il suffit d’appuyer sur le bouton « Modifier », puis de toucher son nom ou l’option de configuration du nom et de la photo. Rien qu’en entrant dans cet écran, quelques mégaoctets s’ajoutent au stockage de l’application.

Vidéo d’iGeneration

Après seulement quelques allers-retours dans cette interface, l’espace occupé par Messages est passé de 1,6 Go à 1,68 Go. Les 80 Mo ainsi perdus ne sont pas récupérés ensuite.

Surtout, l’application Messages n’est pas un cas isolée. Le même comportement apparaît aussi dans les applications Téléphone, Réglages via le nom affiché en haut de l’écran principal, ainsi que dans Contacts. Autrement dit, ouvrir un écran lié à l’avatar peut suffire à faire gonfler plusieurs applications d’iOS 26.

L’utilisateur à l’origine du signalement dit avoir remarqué ce bug sous iOS 26.4, même s’il pourrait être plus ancien. Le problème est toujours présent sous iOS 26.5, la dernière mise à jour en date.

À ce stade, Apple n’a pas encore apporté de réponse publique. Un rapport de bug a bien été envoyé au fabricant, mais aucun correctif n’a encore été signalé. En attendant, le simple fait d’ouvrir cet écran de personnalisation peut donc laisser derrière lui des dizaines de mégaoctets impossibles à récupérer facilement.