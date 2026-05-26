Apple continue d’enrichir l’offre cinéma de son Vision Pro avec deux sorties majeures en 3D, soit The Super Mario Galaxy Movie et Avatar: Fire and Ash. De quoi confirmer que le casque d’Apple reste l’un des meilleurs moyens actuels de regarder des films en relief à domicile, et avec une qualité d’image supérieure à tout autre système de visualisation 3D.

Deux grosses licences arrivent en 3D immersive

The Super Mario Galaxy Movie, nouvelle adaptation animée de l’univers Nintendo, est désormais disponible à l’achat ou à la location en 3D via l’app Apple TV. Le film sera rejoint le 24 juin prochain par Avatar: Fire and Ash, qui sera alors proposé en streaming 3D sur Disney+.

Le cas d’Avatar est particulièrement symbolique. La saga de James Cameron a largement contribué à populariser le cinéma 3D moderne, et ses films sont conçus dès l’origine pour tirer parti de la profondeur, des volumes et de l’immersion visuelle. Sur Vision Pro, le spectateur peut donc retrouver cette intention première dans un environnement personnalisé, avec un écran virtuel géant, une image haute définition, du HDR et un son surround spatialisé. Le Vision Pro est d’ailleurs le seul casque XR du marché via lequel il est actuellement possible de regarder ce métrage en 3D relief !

Le retour discret du cinéma 3D à la maison

Une niche premium, mais techniquement convaincante

Après l’échec commercial des téléviseurs 3D, les films en relief avaient presque disparu de la circulation. Le Vision Pro redonne une place à ce format en supprimant plusieurs freins : pas de lunettes passives supplémentaires qui dénaturent les couleurs, pas besoin de téléviseur compatible, et bien sûr pas de compromis majeur sur la taille de l’image virtuelle. Apple bénéficie aussi d’un catalogue qui s’étoffe progressivement, et ce sont désormais des dizaines de films qui sont visibles en 3D sous le casque.

Reste une limite évidente : le prix très élevé du Vision Pro réserve encore cette expérience à un public restreint. Dommage, car avec des titres comme Avatar: Fire and Ash et The Super Mario Galaxy Movie, Apple montre que la 3D domestique peut renaître brillamment de ses cendres.