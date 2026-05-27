Apple ne veut plus seulement protéger l’iPhone contre les éclaboussures ou les immersions accidentelles. Un nouveau brevet montre en effet que la marque à la pomme réfléchit à une vraie solution photographique pour capturer des images sous l’eau avec moins de déformation, sans passer par les imposants caissons utilisés aujourd’hui par les plongeurs.

Le problème des photos sous-marines

Les iPhone récents résistent déjà mieux à l’eau que les anciens modèles, mais ils ne sont pas conçus comme de véritables appareils de prise de vue aquatique. Pour filmer ou photographier sous la surface, il faut généralement utiliser un boîtier étanche ou un dôme optique. Ces accessoires protègent certes l’appareil, mais ils peuvent aussi être volumineux, coûteux et introduire leurs propres distorsions dans l’image. « le système de caméra doit généralement être protégé de l’eau » résume Apple dans son nouveau brevet. Et malheureusement, les dômes classiques peuvent corriger certaines déformations liées à la prise de vue sous-marine… tout en en créant d’autres.

Une seule barrière optique pour plusieurs caméras

Un accessoire fin plutôt qu’un gros caisson

La solution imaginée par Apple repose sur une pièce optique unique placée devant plusieurs objectifs. Cette barrière ferait à la fois office de protection étanche et d’élément optique intégré à chaque module photo. Elle pourrait être plate si les caméras sont alignées sur une surface plane, ou courbée si le bloc photo adopte une forme plus complexe.

Ces accessoires permettraient donc à la fois de réduire l’encombrement (par rapport aux caissons) et de limiter les risques d’entrée d’eau. Apple souligne qu’une pièce fabriquée d’un seul bloc éviterait les « joints, colles ou autres matériaux d’assemblage », autant d’éléments susceptibles de fragiliser l’étanchéité ou d’altérer l’image.

Rien ne garantit évidemment que cette technologie arrivera dans un futur iPhone, mais le brevet confirme une orientation intéressante, d’autant qu’une telle nouveauté distinguerait encore plus l’iPhone de la concurrence sous Android.